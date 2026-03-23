"К чертям собачьим". Россиянам рассказали, что произойдет при запрете VPN-сервисов

Герман Клименко отметил, что в России можно создать государственный VPN для "благих нужд"

23 марта 2026, 15:35, ИА Амител

Некоторые жители России для обхода блокировок различных сайтов и соцсетей используют VPN, при этом уже давно ходят слухи о запрете таких сервисов в ближайшем будущем. Однако, как заявил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, такая стратегия с запретом — ошибочна.

Эксперт отметил, что есть люди, которые считают, что нужно запретить все VPN-сервисы, а заодно и все соцсети вместе с рекламой женского нижнего белья, потому что это якобы способствует развращению населения. Есть и другие люди, которые считают, что вообще ничего нельзя запрещать. Обе эти крайние позиции, на его взгляд, стратегически ошибочны.

«Технически Роскомнадзор, наверное, может запретить все VPN-сервисы. Но тогда вся наша наука сразу уходит к чертям собачьим, и медицина туда же. Почему? Потому что любой хороший современный врач начинает утро с чтения свежих статей в PubMed, например. Наши физики, химики тоже пасутся во всех зарубежных научных изданиях. Доступ к ним они могут получить только через сервисы VPN», — подчеркнул Клименко.

Он уверен, что в России могут создать государственный VPN для "благих нужд". Чтобы обеспечить ученым доступ к зарубежной научной информации, естественно, соблюдая все ограничения Роскомнадзора.

Также Клименко отметил, что власти России не планируют превращать интернет в закрытый "чебурнет", поскольку уже сейчас можно просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее.