"К чертям собачьим". Россиянам рассказали, что произойдет при запрете VPN-сервисов
Герман Клименко отметил, что в России можно создать государственный VPN для "благих нужд"
23 марта 2026, 15:35, ИА Амител
Некоторые жители России для обхода блокировок различных сайтов и соцсетей используют VPN, при этом уже давно ходят слухи о запрете таких сервисов в ближайшем будущем. Однако, как заявил aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко, такая стратегия с запретом — ошибочна.
Эксперт отметил, что есть люди, которые считают, что нужно запретить все VPN-сервисы, а заодно и все соцсети вместе с рекламой женского нижнего белья, потому что это якобы способствует развращению населения. Есть и другие люди, которые считают, что вообще ничего нельзя запрещать. Обе эти крайние позиции, на его взгляд, стратегически ошибочны.
«Технически Роскомнадзор, наверное, может запретить все VPN-сервисы. Но тогда вся наша наука сразу уходит к чертям собачьим, и медицина туда же. Почему? Потому что любой хороший современный врач начинает утро с чтения свежих статей в PubMed, например. Наши физики, химики тоже пасутся во всех зарубежных научных изданиях. Доступ к ним они могут получить только через сервисы VPN», — подчеркнул Клименко.
Он уверен, что в России могут создать государственный VPN для "благих нужд". Чтобы обеспечить ученым доступ к зарубежной научной информации, естественно, соблюдая все ограничения Роскомнадзора.
Также Клименко отметил, что власти России не планируют превращать интернет в закрытый "чебурнет", поскольку уже сейчас можно просто взять и отрубить весь зарубежный трафик — и будет как в Северной Корее.
15:41:40 23-03-2026
Читая высказывания никоторых личностей понимаешь, что началось межсезонье ... со всеми вытекающими..
Высказывание Г.Клименко чертовски верное, но этого глас одного вопиющего в пустыне ... обострившихся.
15:45:02 23-03-2026
Не далекие враги России, которым интернет приносят распечатанным на бумажных носителях, взялись за интернет, чтобы окончательно убить страну.
17:04:12 23-03-2026
ну и пусть налоги себе сами рисуют на тех же распечатках
15:48:23 23-03-2026
странные. поставьте норм мессенджер да и работайте себе.
16:04:24 23-03-2026
да, яндекс месенжер работает отлично, пора всем перейти.
16:13:24 23-03-2026
Хм, даже не знаю что посоветовать. Научитесь дочитывать статью до конца, прежде чем высказывать свое "ценное" мнение, чтоли...
17:13:45 23-03-2026
причём здесь мессенджер?
без впн не зайти на большинство профессиональных иностранных ресурсов. в некоторых областях знания устаревают раньше перевода. электроникой той же люди занимаются. в учебных заведениях материалы 70х-80х годов. никто не переводит и не издаёт уже в бумажном виде.
16:03:28 23-03-2026
а может не надо ничего создавать а просто прекратить ставить палки в колеса и не блокировать?
Каково нашим бойцам, котоыре сейчас защищают нашу родину, ощущать перебои с месенжерами, И не надо тут говорит, что там якобы все работает, знаю из первоисточников, что там тоже нифига не работает, кривые обещания по ТВ лишь работают, а по факту, сплошные палки в колеса по всем фронтам. И отмазки детские!
16:03:59 23-03-2026
Все летит к чертям собачьим, но только большинство не хотят осознавать масштабы этого кабздеца. И как мантру повторяют, что у нас все хорошо, стабильно, это в гейропе все плохо!
17:16:31 23-03-2026
не надо паники. про то, что всё летит, слышу с рождения, как бровастый генсек перевернулся. "крутое пике"
18:44:33 23-03-2026
Гость (17:16:31 23-03-2026) не надо паники. про то, что всё летит, слышу с рождения, как...
Никто не паникует, тут как бы констатация объективного факта. Но вашему поколению и телевизора с избытком хватает. Остального вы страшитесь, поэтому отрицаете. Не за вас беспокойство. На вас уже все равно!
17:04:10 23-03-2026
Сейчас в некоторых регионах белые списки начинают внедрять и в домашний интернет, это влияет на скорость в целом так как провайдерам приходиться фильтровать весь трафик
17:26:52 23-03-2026
При полном запрете VPN дело не только в медиках и физиках, они 0,00001% будущих проблем.
Все корпоративные сети построены на VPN. Без него банкоматы не будут в соединении с головным банком. Филиалы не смогут подключиться к центральной 1С и базам данных. И т.д. и т.п. Остановится ВСЁ.
09:08:54 24-03-2026
Гость (17:26:52 23-03-2026) При полном запрете VPN дело не только в медиках и физиках, о... Ну так собсно поэтому они и работают. Могли бы заблокировать протоколы целиком - давно бы попытались. А пока это из пушки по воробьям.