Подготовка к мобилизации женщин началась на Украине

В бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства

10 сентября 2025, 12:20, ИА Амител

Женщины в армии / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На Украине идет подготовка к мобилизации женщин, поскольку численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, сообщает РИА Новости.

Как рассказали источники агентства в российских силовых структурах, в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

«На Украине уже давно идет "прогрев" и подготовка к мобилизации женщин"», – отметил собеседник.

Он также отметил, что потери ВСУ большие, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные не желают идти в бой.

