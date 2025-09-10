НОВОСТИПолитика

Подготовка к мобилизации женщин началась на Украине

В бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства

10 сентября 2025, 12:20, ИА Амител

Женщины в армии / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Женщины в армии / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На Украине идет подготовка к мобилизации женщин, поскольку численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, сообщает РИА Новости.

Как рассказали источники агентства в российских силовых структурах, в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

«На Украине уже давно идет "прогрев" и подготовка к мобилизации женщин"», – отметил собеседник.

Он также отметил, что потери ВСУ большие, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные не желают идти в бой.

Ранее сообщалось, что сын маньяка Андрея Чикатило погиб в зоне спецоперации, сражаясь за ВСУ.

Трофейный БПЛА Украины / Фото: amic.ru

Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ западные компании

Россия отнесется уважительно к тем брендам, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства
НОВОСТИПолитика
Армия украина Мобилизация

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:50:54 10-09-2025

на Украине --- а Европа к весне 2026 готовится

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:46 10-09-2025

Гость (12:50:54 10-09-2025) на Украине --- а Европа к весне 2026 готовится... Гость, ты доживи до Нового года.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:22 10-09-2025

Гость (13:00:46 10-09-2025) Гость, ты доживи до Нового года.... Ты хоть до октября

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров