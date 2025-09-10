Подготовка к мобилизации женщин началась на Украине
В бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства
10 сентября 2025, 12:20, ИА Амител
На Украине идет подготовка к мобилизации женщин, поскольку численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, сообщает РИА Новости.
Как рассказали источники агентства в российских силовых структурах, в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
«На Украине уже давно идет "прогрев" и подготовка к мобилизации женщин"», – отметил собеседник.
Он также отметил, что потери ВСУ большие, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные не желают идти в бой.
Ранее сообщалось, что сын маньяка Андрея Чикатило погиб в зоне спецоперации, сражаясь за ВСУ.
12:50:54 10-09-2025
на Украине --- а Европа к весне 2026 готовится
13:00:46 10-09-2025
Гость (12:50:54 10-09-2025) на Украине --- а Европа к весне 2026 готовится... Гость, ты доживи до Нового года.
14:02:22 10-09-2025
Гость (13:00:46 10-09-2025) Гость, ты доживи до Нового года.... Ты хоть до октября