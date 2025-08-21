Сын маньяка Андрея Чикатило погиб в зоне спецоперации, сражаясь за ВСУ

Восемь месяцев назад он пропал без вести

21 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: кадр из выпуска "Говорим и показываем" на НТВ

Сын серийного маньяка Андрея Чикатило, Юрий, погиб в зоне проведения спецоперации. Он служил в рядах украинской армии. Вооруженные силы России ликвидировали его во время боя в Харьковской области. Об этом сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, Юрий Чикатило вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. Согласно последним данным, восемь месяцев назад он пропал без вести. Тогда Чикатило-младший был в составе артиллерийского подразделения украинской армии. Погибшим его признали только сейчас. Мужчину посмертно представят к ордену "За мужество" II степени.

Напомним, 56-летний сын маньяка ранее отбывал тюремный срок в России. После он переехал в Харьков и взял девичью фамилию своей жены – Мирошниченко. На Украине он долгое время пытался заработать на имени отца и ходил по различным шоу.

Предположительно, в ряды ВСУ он вступил из-за вновь появившихся проблем с законом. С 2016 года Чикатило-младший не платил алименты своему сыну, а также оказался в долгах перед несколькими банками. Кроме того, у Юрия было множество неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Когда его начали разыскивать судебные приставы и полиция, он уехал в зону СВО.

Отмечается, что у Чикатило-младшего есть судимости за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство. Долгое время он грабил украинские заводы и отправлял украденное имущество в Россию. В общей сложности он 13 лет провел в тюрьмах, где не скрывал своего родства с серийным маньяком.