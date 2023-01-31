Милая школьница в шапке с медведями завалила грабителя в Сибири

Девочка мёртвой хваткой вцепилась в ногу мужчины и повалила его на снег

31 января 2023, 18:34, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикацию

В Новосибирске 17-летняя школьница дала такой отпор грабителю, что он с криками и матами убегал от девочки, пишет "КП-Новосибирск".

"Мария Исаева – хрупкая десятиклассница. Она 13 лет занимается художественной гимнастикой. К 17 годам имеет разряд мастера спорта России. И не скажешь, что она может постоять за себя. Кудряшки, шапка с медведями. И эта девочка смогла побороть взрослого сильного мужика!" – отмечает издание.

В тот вечер Мария возвращалась домой с тренировки. Она отметила, что обратила внимание на подозрительного мужчину, когда он в автобус зашёл.

"Мы вместе вышли на остановке. Я пошла в сторону дома. Телефон был в руке, а я шла в наушниках. Ничего не слышала. Он напал на меня сзади. Схватил телефон, вещи. Я не понимаю, откуда у меня такая реакция. Может быть, сильно боялась потерять телефон? Я напрыгнула на него сзади и схватила его за ногу так, что он не мог двигаться. Я крепко держала ногу, а он пытался вырваться. Матерился, кричал, что я ненормальная. Потом выбросил телефон в снег и с криками убежал", – рассказала школьница.

Ограбление попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах девочка хватает мужчину за ногу и валит его в снег.

Как сообщили в региональном МВД, 40-летнего сибиряка, которого ранее уже привлекали за кражу, задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы за грабёж.