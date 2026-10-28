Эксперты указывают на серьезные технические сложности реализации такой задумки

28 октября 2026, 07:34, ИА Амител

Интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Минцифры рассматривает возможность фильтрации и ограничения зарубежного интернет‑трафика в России, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Речь идет о том, чтобы пропускать весь трафик с иностранных доменов через технические средства противодействия угрозам и устанавливать лимиты на его объем для пользователей из РФ. Такая мера может стать частью законопроекта о реформе отрасли связи.

Специалисты отмечают серьезные технические препятствия для внедрения этой инициативы. В реальном времени трудно разграничить зарубежный и российский трафик: маршрутизация данных нередко проходит через третьи страны. Дополнительную сложность создает то, что многие сайты и приложения используют защищенные протоколы и распределенные IP‑адреса.

Технический эксперт RKS Global пояснил, что существенная доля зарубежного трафика у россиян связана с инструментами обхода замедлений и блокировок. Еще примерно треть приходится на обновления операционных систем, магазины приложений и сопутствующие сервисы.