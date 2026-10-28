Минцифры может ограничить зарубежный интернет‑трафик в России
Эксперты указывают на серьезные технические сложности реализации такой задумки
28 октября 2026, 07:34, ИА Амител
Минцифры рассматривает возможность фильтрации и ограничения зарубежного интернет‑трафика в России, пишет Forbes со ссылкой на источники.
Речь идет о том, чтобы пропускать весь трафик с иностранных доменов через технические средства противодействия угрозам и устанавливать лимиты на его объем для пользователей из РФ. Такая мера может стать частью законопроекта о реформе отрасли связи.
Специалисты отмечают серьезные технические препятствия для внедрения этой инициативы. В реальном времени трудно разграничить зарубежный и российский трафик: маршрутизация данных нередко проходит через третьи страны. Дополнительную сложность создает то, что многие сайты и приложения используют защищенные протоколы и распределенные IP‑адреса.
Технический эксперт RKS Global пояснил, что существенная доля зарубежного трафика у россиян связана с инструментами обхода замедлений и блокировок. Еще примерно треть приходится на обновления операционных систем, магазины приложений и сопутствующие сервисы.
07:40:55 28-10-2026
«Как хотели за меня всё решать
В чём ходить, где жить и чем мне дышать»
09:06:18 28-10-2026
Гость (07:40:55 28-10-2026) «Как хотели за меня всё решатьВ чём ходить, где жить и ч... Интернет учит нас ходить, дышать и вообще жить. )
09:23:52 28-10-2026
Гость (09:06:18 28-10-2026) Интернет учит нас ходить, дышать и вообще жить. ) ... Это он так нынешний капитализм пропагандировал? Его "свободу", при котором у кого деньги, тот и решает. Про население, в смысле народ...
09:34:31 28-10-2026
Гость (09:06:18 28-10-2026) Интернет учит нас ходить, дышать и вообще жить. ) ... Смените мозг!!!
09:06:25 28-10-2026
Гость (07:40:55 28-10-2026) «Как хотели за меня всё решатьВ чём ходить, где жить и ч... Сейчас он эту песню не поёт, опасно
07:59:53 28-10-2026
Может уже и стену по примеру китайской начать строить вдоль всей границы? Сделайте уже что-нибудь для людей полезного, дайте им возможность ЖИТЬ, а не выживать и подстраиваться под очередные ограничения и запреты.
08:09:34 28-10-2026
«Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания. В иудейской культуре, Каббала давала науку жизни и три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?» – Герман Греф.
09:04:39 28-10-2026
Гость (08:09:34 28-10-2026) «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть ф... Вся власть народу! Мир хижинам, война дворцам!
08:21:31 28-10-2026
это уже все было и не раз.
итог - треск и грохот.
09:05:36 28-10-2026
Помню президент говорил, что любые ограничения в интернете не только невозможны, но и не правильны так как это ограничивает свободы граждан и негативно влияет на общество.
Жаль он не в курсе происходящего
09:15:14 28-10-2026
Гость (09:05:36 28-10-2026) Помню президент говорил, что любые ограничения в интернете н... Тогда он сам себя называл либералом.И каковы сейчас итоги?
12:54:36 28-10-2026
Гость (09:15:14 28-10-2026) Тогда он сам себя называл либералом.И каковы сейчас итоги? ...
вы неверно поняли его слова. он сказал, что либерал - в смысле иметь свободу мысли!!! Мысли!!!, а не действий. Иначе это анархия. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества
09:17:20 28-10-2026
Гость (09:05:36 28-10-2026) Помню президент говорил, что любые ограничения в интернете н... он много что говорил, например что он никогда не поднимет пенсионный возраст, нецжели есть еще те кто его слушает и главное верит
09:21:50 28-10-2026
Гость (09:05:36 28-10-2026) Помню президент говорил, что любые ограничения в интернете н... Много чего он говорил, а действия - наоборот. Прям царь Мидас наоборот
Пенсионный возраст самое яркое тому подтверждение
09:07:57 28-10-2026
Ох и жмут.
09:22:21 28-10-2026
Почему человек с именем Максуд ограничивает право на свободный интернет для обычных россиян?
09:24:38 28-10-2026
Зачем ??
10:16:56 28-10-2026
dok_СФ (09:24:38 28-10-2026) Зачем ??... Чтобы вот. А то, знаете ли. А так да.
10:35:14 28-10-2026
dok_СФ (09:24:38 28-10-2026) Зачем ??...
Вдруг вы вместо Соловьева и Симонян захотите посмотреть ютуб. Или скачать себе кино без роскомпозоровской цензуры. Или поиграть в Сталкера.
Да и много ли надо поводов, чтобы надеть на население шоры и уздечку?
13:20:56 28-10-2026
Я, когда в 2004 прочитал "День опричника" В . Сорокина, думал : Какой бред! Дядька -точно не в себе был, когда такое писал! Ан нет- почти всё изложенное-без художественных деталей))- воплотилось в реал..(
00:05:51 29-10-2026
Гость (13:20:56 28-10-2026) Я, когда в 2004 прочитал "День опричника" В . Сорокина, дум... дайте мне новую Теорию Заговора!?
те которые я знал раньше, уже все исполнились!...
08:52:01 29-10-2026
Гость (00:05:51 29-10-2026) дайте мне новую Теорию Заговора!?те которые я знал раньш... Так вы прочтите, прежде чем стебаться))). " Снафф" ещё пелевинский рекомендую)