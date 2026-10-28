Оба груза задержали во время фитосанитарного контроля на пункте пропуска в Рубцовском районе

28 октября 2026, 07:16, ИА Амител

Запрещенные к ввозу продукты / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Алтайском крае сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 21 тонны репчатого лука из Казахстана и 12 килограммов свежих яблок. Причиной стали нарушения в сопроводительных документах на продукцию. Об этом сообщили в управлении ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Оба груза задержали 24 октября во время фитосанитарного контроля в пункте пропуска в Рубцовском районе. При проверке крупной партии лука инспекторы обнаружили, что представленный перевозчиком сертификат содержит недостоверную информацию о получателях товара. Из-за этого документ признали недействительным.

Нарушения выявили и при досмотре легкового автомобиля, на котором перевозили свежие яблоки. Происхождение фруктов установить не удалось, а обязательный фитосанитарный сертификат на них отсутствовал.

В результате специалисты Россельхознадзора отказали во ввозе обеих партий подкарантинной продукции на территорию региона. Лук и яблоки вернули отправителям.