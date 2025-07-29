Подросток погиб в результате взрыва в доме в Волгограде

По предварительной информации, причиной стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны

29 июля 2025, 21:59, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Волгограде в жилом доме прогремел взрыв. Как сообщает Telegram-канал Shot, в результате инцидента погиб 14-летний подросток.

Взрыв произошел в здании на улице Морской. По предварительной информации, там сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны.

На месте работают следователи, обстоятельства инцидента выясняются.