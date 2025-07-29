В Екатеринбурге обрушилась часть офисного здания

Информации о пострадавших нет

29 июля 2025

Часть офисного здания обрушилась на улице Мартовская в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Инцидент произошел около 16:43 по местному времени (14:43 мск). В этот момент диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовская, 6. Информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что в здании расположены автосервис, пункт техосмотра транспортных средств, мебельная фабрика, строительная компания, транспортно-логистическая фирма. По информации ГУ МВД, 12 человек покинули здание сами. Предварительно, обрушение случилось из-за ветхости.