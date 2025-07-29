В Екатеринбурге обрушилась часть офисного здания
Информации о пострадавших нет
29 июля 2025, 19:57, ИА Амител
Часть офисного здания обрушилась на улице Мартовская в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Инцидент произошел около 16:43 по местному времени (14:43 мск). В этот момент диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовская, 6. Информации о пострадавших пока нет.
Отмечается, что в здании расположены автосервис, пункт техосмотра транспортных средств, мебельная фабрика, строительная компания, транспортно-логистическая фирма. По информации ГУ МВД, 12 человек покинули здание сами. Предварительно, обрушение случилось из-за ветхости.
20:31:34 29-07-2025
Фото добавьте. Там рядом на уцелевших стенах множественные кирпичные заплатки вокруг окон и под крышей. Здание было, судя по всему, глубоко аварийное.
10:32:21 30-07-2025
Гость (20:31:34 29-07-2025) Фото добавьте. Там рядом на уцелевших стенах множественные к... там на третий этаж тяжелые станки горбатили накануне обрушения,манагеры рулят.