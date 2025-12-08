Подросток стал инвалидом, каждый день употребляя энергетики ради победы в конкурсе

До попытки выиграть парень славился отличным здоровьем

08 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Девятнадцатилетний житель Астрахани стал инвалидом из-за энергетиков и вейпа. Он выпивал до четырех банок энергетиков ежедневно, надеясь выиграть автомобиль в конкурсе, организованном блогером Михаилом Литвиным. Однако вместо приза юноша получил диагноз "сахарный диабет первого типа", сообщает Mash.

Иван (имя изменено) с юных лет активно занимался спортом и планировал поступить в академию ФСБ в Санкт-Петербурге. В начале 11-го класса медицинское обследование не выявило никаких отклонений. Однако в период подготовки к экзаменам и из-за сопутствующего стресса он начал употреблять электронные сигареты и энергетики. Сначала это происходило нерегулярно, но участие в конкурсе Литвина подтолкнуло его к употреблению двух-четырех банок энергетиков в день, чтобы увеличить шансы на выигрыш одного из элитных авто.

За год состояние Ивана ухудшилось, он сильно потерял в весе. Медицинское обследование выявило почти четырехкратное превышение уровня сахара в крови. В результате был поставлен диагноз "инсулинозависимый сахарный диабет первого типа" и зафиксирован отказ в работе щитовидной и поджелудочной желез. Это привело к получению третьей группы инвалидности. По мнению врачей, стресс вызвал сбой в организме, а неправильное питание и злоупотребление вейпами и энергетиками усугубили ситуацию.

Об учебе в академии ФСБ и спортивной карьере пришлось забыть. Теперь Иван вынужден постоянно контролировать уровень сахара в крови, делать инъекции инсулина, соблюдать строгую диету и регулярно посещать врачей.