Подросток стал инвалидом, каждый день употребляя энергетики ради победы в конкурсе
До попытки выиграть парень славился отличным здоровьем
08 декабря 2025, 14:45, ИА Амител
Девятнадцатилетний житель Астрахани стал инвалидом из-за энергетиков и вейпа. Он выпивал до четырех банок энергетиков ежедневно, надеясь выиграть автомобиль в конкурсе, организованном блогером Михаилом Литвиным. Однако вместо приза юноша получил диагноз "сахарный диабет первого типа", сообщает Mash.
Иван (имя изменено) с юных лет активно занимался спортом и планировал поступить в академию ФСБ в Санкт-Петербурге. В начале 11-го класса медицинское обследование не выявило никаких отклонений. Однако в период подготовки к экзаменам и из-за сопутствующего стресса он начал употреблять электронные сигареты и энергетики. Сначала это происходило нерегулярно, но участие в конкурсе Литвина подтолкнуло его к употреблению двух-четырех банок энергетиков в день, чтобы увеличить шансы на выигрыш одного из элитных авто.
За год состояние Ивана ухудшилось, он сильно потерял в весе. Медицинское обследование выявило почти четырехкратное превышение уровня сахара в крови. В результате был поставлен диагноз "инсулинозависимый сахарный диабет первого типа" и зафиксирован отказ в работе щитовидной и поджелудочной желез. Это привело к получению третьей группы инвалидности. По мнению врачей, стресс вызвал сбой в организме, а неправильное питание и злоупотребление вейпами и энергетиками усугубили ситуацию.
Об учебе в академии ФСБ и спортивной карьере пришлось забыть. Теперь Иван вынужден постоянно контролировать уровень сахара в крови, делать инъекции инсулина, соблюдать строгую диету и регулярно посещать врачей.
15:20:27 08-12-2025
Если я не ошибаюсь, то диабет первого типа больше аутоимунный и генетический.
Диабет второго типа зарабатывается при недостатке физической активности и при хроническом переизбытке глюкозы в крови.
15:34:42 08-12-2025
А я было дело упаковку ягуара (20 банок так то) высасывал за три дня на фестивале Санвайбс в горном, водкой иной раз полируя.
Да не раз
из последствий - наличие дичайшего сушняка и тряски утром.
Вывод - энергетики безалкогольные сильно вреднее ягуара с водкой, а компы вреднее рейвов.
15:34:59 08-12-2025
финансовая грамотность покинула чат !
сколько потратил на энергетики и какая стоимость авто ?
И где бы посмотреть условия конкурса ?
16:16:21 08-12-2025
Да он и был инвалидом до этого, только умственным
16:26:58 08-12-2025
у меня сосед такой, неадекватный от энергетиков
18:46:50 08-12-2025
Желание заработать не трудовыми доходами обернулось ..
08:47:37 09-12-2025
19 лет - подросток? хотя судя