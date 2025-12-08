НОВОСТИПроисшествия

Подросток стал инвалидом, каждый день употребляя энергетики ради победы в конкурсе

До попытки выиграть парень славился отличным здоровьем

08 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Девятнадцатилетний житель Астрахани стал инвалидом из-за энергетиков и вейпа. Он выпивал до четырех банок энергетиков ежедневно, надеясь выиграть автомобиль в конкурсе, организованном блогером Михаилом Литвиным. Однако вместо приза юноша получил диагноз "сахарный диабет первого типа", сообщает Mash.

Иван (имя изменено) с юных лет активно занимался спортом и планировал поступить в академию ФСБ в Санкт-Петербурге. В начале 11-го класса медицинское обследование не выявило никаких отклонений. Однако в период подготовки к экзаменам и из-за сопутствующего стресса он начал употреблять электронные сигареты и энергетики. Сначала это происходило нерегулярно, но участие в конкурсе Литвина подтолкнуло его к употреблению двух-четырех банок энергетиков в день, чтобы увеличить шансы на выигрыш одного из элитных авто.

За год состояние Ивана ухудшилось, он сильно потерял в весе. Медицинское обследование выявило почти четырехкратное превышение уровня сахара в крови. В результате был поставлен диагноз "инсулинозависимый сахарный диабет первого типа" и зафиксирован отказ в работе щитовидной и поджелудочной желез. Это привело к получению третьей группы инвалидности. По мнению врачей, стресс вызвал сбой в организме, а неправильное питание и злоупотребление вейпами и энергетиками усугубили ситуацию.

Об учебе в академии ФСБ и спортивной карьере пришлось забыть. Теперь Иван вынужден постоянно контролировать уровень сахара в крови, делать инъекции инсулина, соблюдать строгую диету и регулярно посещать врачей.

Оборудование для инвалидов / Фото: amic.ru

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:20:27 08-12-2025

Если я не ошибаюсь, то диабет первого типа больше аутоимунный и генетический.
Диабет второго типа зарабатывается при недостатке физической активности и при хроническом переизбытке глюкозы в крови.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
УГ П

15:34:42 08-12-2025

А я было дело упаковку ягуара (20 банок так то) высасывал за три дня на фестивале Санвайбс в горном, водкой иной раз полируя.

Да не раз

из последствий - наличие дичайшего сушняка и тряски утром.

Вывод - энергетики безалкогольные сильно вреднее ягуара с водкой, а компы вреднее рейвов.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

15:34:59 08-12-2025

финансовая грамотность покинула чат !

сколько потратил на энергетики и какая стоимость авто ?
И где бы посмотреть условия конкурса ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:21 08-12-2025

Да он и был инвалидом до этого, только умственным

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:26:58 08-12-2025

у меня сосед такой, неадекватный от энергетиков

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:50 08-12-2025

Желание заработать не трудовыми доходами обернулось ..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бэтти ту

08:47:37 09-12-2025

19 лет - подросток? хотя судя

  0 Нравится
Ответить
