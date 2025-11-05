Подросток в России прострелил глаз сверстнику из пистолета

Пулю до сих пор не извлекли, а глаз спасти не удастся

05 ноября 2025, 16:11, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Стерлитамаке тринадцатилетний мальчик получил серьезную травму глаза в результате выстрела из пневматического пистолета, а пуля до сих пор находится в его черепе.

Как сообщает Telegram-канал "База", двое приятелей развлекались с пневматическим пистолетом, однако развлечение обернулось дракой, завершившейся стрельбой. В ходе инцидента один из школьников выстрелил другому в глаз, причем пуля пробила глазное яблоко и осталась в голове пострадавшего. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу Уфы, но медики пока не смогли извлечь пулю, поскольку она застряла на глубине 7 миллиметров. Законные представители несовершеннолетнего обратились в правоохранительные органы.