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Почти 1,2 млн рублей потратят на ремонт старых и обустройство новых контейнерных площадок в Барнауле

В мэрии обсудили содержание контейнерных площадок частного сектора

21 января 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В 2023 году в Барнауле потратят около 1,17 млн рублей на ремонт имеющихся и обустройство новых контейнерных площадок. Об этом сообщили в мэрии по итогам совещания по организации вывоза твёрдых коммунальных отходов из частного сектора.

"Планируется покрасить 1076 контейнеров и 137 бункеров. Отметим, в 2022 году по контракту отремонтировано 106 контейнеров и 25 бункеров", – отметили в пресс-службе.

На совещании врио гендиректора АО "ЭКО-Комплекс" Сергей Яремака рассказал, что по муниципальному контракту компания содержит 541 контейнерную площадку индивидуальной жилой застройки и вывозит с них ТКО.

По его словам, эти площадки и прилегающие к ним территории вручную очищают четыре бригады. Ещё три бригады вывозят мусор механизированно.

 

Комментарии 2

  • А сколько это стоит?99
    21 января, Гость   Ответить
  • Пока идут совещанич, у нас из 4 плавно остался 1 бак и тот вечно переполнен! И вокруг "красоты" всё больше и больше... Никитина 74.
    21 января, Гость   Ответить
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