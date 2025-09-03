Поиски пропавших "Ролексов" за 2 млн руб. на пляже в Сочи закончились для туристов дракой

Просмотр камер наблюдения результата не дал

03 сентября 2025, 09:14, ИА Амител

Туристка в Сочи потеряла на пляже "Ролексы" / Источник фото: Baza

Туристка из Москвы потеряла в Сочи часы Rolex стоимостью около 2 млн рублей, оставив их под одеждой на пляже во время купания. Как она рассказала Telegram-каналу Baza, украшение исчезло за время короткого заплыва с новым знакомым.

По словам женщины, вернувшись на берег, она обнаружила пропажу и заподозрила нескольких парней, которых приняла за охранников пляжа. Они якобы кружили рядом с ее вещами.

Ссора быстро переросла в драку. Собеседники Екатерины обвинили ее в "непристойном поведении в воде", а она назвала их ворами. В итоге пострадал ее спутник, которого ударили по лицу. Позже на место вызвали полицию.

«Попытка эмоционально добиться помощи обернулась для девушки замечанием правоохранителей, что "истерить" не стоит, иначе проблемы будут уже у нее самой», – сообщает Telegram-канал.

На записях камер не оказалось момента, когда кто-то трогал ее вещи. Екатерина заявила, что записи могли быть обрезаны. В полиции она написала заявление, начато следствие. Пока часы так и не нашли, а сама туристка уехала домой без драгоценного аксессуара.

