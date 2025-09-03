НОВОСТИОбщество

Поиски пропавших "Ролексов" за 2 млн руб. на пляже в Сочи закончились для туристов дракой

Просмотр камер наблюдения результата не дал

03 сентября 2025, 09:14, ИА Амител

Туристка в Сочи потеряла на пляже "Ролексы" / Источник фото: Baza

Туристка из Москвы потеряла в Сочи часы Rolex стоимостью около 2 млн рублей, оставив их под одеждой на пляже во время купания. Как она рассказала Telegram-каналу Baza, украшение исчезло за время короткого заплыва с новым знакомым.

По словам женщины, вернувшись на берег, она обнаружила пропажу и заподозрила нескольких парней, которых приняла за охранников пляжа. Они якобы кружили рядом с ее вещами.

Ссора быстро переросла в драку. Собеседники Екатерины обвинили ее в "непристойном поведении в воде", а она назвала их ворами. В итоге пострадал ее спутник, которого ударили по лицу. Позже на место вызвали полицию.

«Попытка эмоционально добиться помощи обернулась для девушки замечанием правоохранителей, что "истерить" не стоит, иначе проблемы будут уже у нее самой», – сообщает Telegram-канал.

На записях камер не оказалось момента, когда кто-то трогал ее вещи. Екатерина заявила, что записи могли быть обрезаны. В полиции она написала заявление, начато следствие. Пока часы так и не нашли, а сама туристка уехала домой без драгоценного аксессуара.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай в субботу, 16 августа, пропал 72-летний турист на перевале Орой в Кош-Агачском районе.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:27:59 03-09-2025

хроники папуасов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:36:48 03-09-2025

единственный пострадавший - "спутник, которому избили лицо".
остальные развлеклись. а кто-то даже приподнялся на 2 мульта.
турист ноне непуганый.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:40 03-09-2025

Musik (09:36:48 03-09-2025) единственный пострадавший - "спутник, которому избили лицо".... какие там 2 мульта, прикрытые полотенчиком...колхоз. В номере сейф есть для этих целей. Хотя возможно обладательница бахатых часоф вскладчину с кем то сарай в частном секторе сняла, поэтому пришлось все с собой носить

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:17:47 03-09-2025

Гость (11:10:40 03-09-2025) какие там 2 мульта, прикрытые полотенчиком...колхоз. В номер... с такими губами - вполне себе может и так быть.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:23:54 03-09-2025

да скорее всего никаких часов не было...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:01 03-09-2025

1. А были ли вообще часы? Она занималась непотредством на коротком заплыве с малоизвестным типом. Ей сделали замечание. Она начала хамить. Ее горе спутник отхватил. Она заявила что украли часы. К одежде никто не подходил. Ее саму можно привлекать по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос. Не один нормальный человек при наличии таких часов не бросит их на берегу. Он лучше плавать в них будет ибо с ними ничего не случится в воде.
2. Пусть докажет законность происхождения часов (если они были). См. Первый пункт.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:07:56 03-09-2025

Украшение не там заначила, есть же уши, нос, .. и т.д.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

14:40:03 03-09-2025

а я вот верю что часы были. Таких девок решивших покрасоваться на пляже всегда было полно
Эта часы приволокла а другие золото одевают на себя и теряют в воде
Поэтому во все времена пляжи строго поделены и после сезона туда идут с приборами копатели
За одну две копки можно джип новый потом себе купить
И эта краля еслиб осторожная была в часах бы плавала и скорее всего тоже бы потеряла
понимаете какие вещи на пляжах копатели находят?

  -2 Нравится
Ответить
