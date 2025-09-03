Поиски пропавших "Ролексов" за 2 млн руб. на пляже в Сочи закончились для туристов дракой
Просмотр камер наблюдения результата не дал
03 сентября 2025, 09:14, ИА Амител
Туристка из Москвы потеряла в Сочи часы Rolex стоимостью около 2 млн рублей, оставив их под одеждой на пляже во время купания. Как она рассказала Telegram-каналу Baza, украшение исчезло за время короткого заплыва с новым знакомым.
По словам женщины, вернувшись на берег, она обнаружила пропажу и заподозрила нескольких парней, которых приняла за охранников пляжа. Они якобы кружили рядом с ее вещами.
Ссора быстро переросла в драку. Собеседники Екатерины обвинили ее в "непристойном поведении в воде", а она назвала их ворами. В итоге пострадал ее спутник, которого ударили по лицу. Позже на место вызвали полицию.
«Попытка эмоционально добиться помощи обернулась для девушки замечанием правоохранителей, что "истерить" не стоит, иначе проблемы будут уже у нее самой», – сообщает Telegram-канал.
На записях камер не оказалось момента, когда кто-то трогал ее вещи. Екатерина заявила, что записи могли быть обрезаны. В полиции она написала заявление, начато следствие. Пока часы так и не нашли, а сама туристка уехала домой без драгоценного аксессуара.
09:27:59 03-09-2025
хроники папуасов
09:36:48 03-09-2025
единственный пострадавший - "спутник, которому избили лицо".
остальные развлеклись. а кто-то даже приподнялся на 2 мульта.
турист ноне непуганый.
11:10:40 03-09-2025
Musik (09:36:48 03-09-2025) единственный пострадавший - "спутник, которому избили лицо".... какие там 2 мульта, прикрытые полотенчиком...колхоз. В номере сейф есть для этих целей. Хотя возможно обладательница бахатых часоф вскладчину с кем то сарай в частном секторе сняла, поэтому пришлось все с собой носить
11:17:47 03-09-2025
Гость (11:10:40 03-09-2025) какие там 2 мульта, прикрытые полотенчиком...колхоз. В номер... с такими губами - вполне себе может и так быть.
11:23:54 03-09-2025
да скорее всего никаких часов не было...
12:11:01 03-09-2025
1. А были ли вообще часы? Она занималась непотредством на коротком заплыве с малоизвестным типом. Ей сделали замечание. Она начала хамить. Ее горе спутник отхватил. Она заявила что украли часы. К одежде никто не подходил. Ее саму можно привлекать по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос. Не один нормальный человек при наличии таких часов не бросит их на берегу. Он лучше плавать в них будет ибо с ними ничего не случится в воде.
2. Пусть докажет законность происхождения часов (если они были). См. Первый пункт.
13:07:56 03-09-2025
Украшение не там заначила, есть же уши, нос, .. и т.д.
14:40:03 03-09-2025
а я вот верю что часы были. Таких девок решивших покрасоваться на пляже всегда было полно
Эта часы приволокла а другие золото одевают на себя и теряют в воде
Поэтому во все времена пляжи строго поделены и после сезона туда идут с приборами копатели
За одну две копки можно джип новый потом себе купить
И эта краля еслиб осторожная была в часах бы плавала и скорее всего тоже бы потеряла
понимаете какие вещи на пляжах копатели находят?