Готовились заранее. Криминалист предположил, как Усольцевы могли тайно сбежать в США
Эксперт считает, что они могли поехать к сыну Сергея Усольцева от второго брака
09 ноября 2025, 13:53, ИА Амител
Семья Усольцевых, которая бесследно исчезла в красноярской тайге почти два месяца назад, могла уехать в США по поддельным документам. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на криминалиста Михаила Игнатова.
Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. Они ушли в небольшой поход к горе Буратинка, но обратно не вернулись. По официальной информации, пока не удалось обнаружить никаких следов. В поисках принимали участие профессиональные спасатели и альпинисты, а также волонтеры из разных регионов, которых попросили покинуть место в середине октября.
Со слов эксперта, Усольцевы могли сбежать к сыну Сергея от второго брака и остаться там по программе, позволяющей воссоединить семью. По мнению специалиста, туристы могли заранее изготовить поддельные документы и улететь через Монголию или Казахстан.
«В США работает программа по воссоединению с семьей. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане – Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», – сказал Игнатов.
Также криминалист предположил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище. В этом мог нуждаться Сергей, которому до 14 ноября предстояло выплатить взятые для завода кредиты.
Как выяснилось ранее, 17-летний сын Сергея Усольцева от второго брака постоянно проживает в США. Когда родители развелись, мать вывезла мальчика за рубеж. Сейчас он живет в Ричмонде под другим именем и учится в частной школе для мальчиков.
Напомним, версию о побеге косвенно подтверждает поведение Данила Баталова – сына Ирины Усольцевой от первого брака. Сначала общественность заметила, что он неестественно спокоен во время записи телепрограммы о поисках. Тогда это объяснили стрессом. Затем все заметили странную деталь: вместо того чтобы искать семью, Баталов весело проводил время. Он снимал видео на фоне небоскребов в Москве и праздновал Хэллоуин. Действия молодого человека заставили всех усомниться в искренности его переживаний.
14:10:37 09-11-2025
А разговоров то было..
Свалили по тихому, а кто-то их сильно хотел найти.
Не пустые ушли, что-то ценное утащили .
14:17:10 09-11-2025
Блестящая версия, чо. Можно все "висяки" с пропавшими сразу закрыть: сбежали, мол, на вражеский запад - и всё.
🤣
20:21:56 09-11-2025
Кхм... (14:17:10 09-11-2025) Блестящая версия, чо. Можно все "висяки" с пропавшими сразу ... Версия с инопланетянами более правдоподобно...))
14:25:31 09-11-2025
Позвоните Трампу, и делов то.
17:37:44 09-11-2025
Гость (14:25:31 09-11-2025) Позвоните Трампу, и делов то.... Трамп еще с сотнями тысяч нелегальных мексиканцев не разобрался, чтобы браться за каких то там русских.
14:33:23 09-11-2025
Тайно сбежать в США, привлекая внимание всей страны - какой коварный план!!!
14:33:28 09-11-2025
Чо за дурацкое название - Буратинка?
14:47:19 09-11-2025
Как они воссоединятся по поддельным документам ?
15:18:15 09-11-2025
Более правдоподобная версия!
А то от троих человек ни одного следа... Как то не того...
17:41:32 09-11-2025
Гость (15:18:15 09-11-2025) Более правдоподобная версия! А то от троих человек ни од... Ага, очень правдоподобная. Сбежать в страну, куда нереально сложно попасть, даже при идеально чистых документах.
23:02:18 09-11-2025
Антон (17:41:32 09-11-2025) Ага, очень правдоподобная. Сбежать в страну, куда нереально ... Например, в Монголию по поддельным, потом в третью страну, оттуда в США по настоящим. Их поди не объявляли в интерпол.
15:46:28 09-11-2025
У нас на погранпереходах что, видеозаписи нет? Фейс-контроль отсутствует? Можно с липовыми паспортами переходить госграницу?
17:34:57 09-11-2025
Гость (15:46:28 09-11-2025) У нас на погранпереходах что, видеозаписи нет? Фейс-контроль... Проблема не в том чтобы выехать незамеченным из России, а в том чтобы попасть в США. Иначе бы любой дурак в любой стране мира набирал кредитов и валил в США. Визу им в их поддельный паспорт на каком основании вклеивали то? Воссоединение с семьей по поддельным документам, это как?
15:50:49 09-11-2025
А что кроме кредитов не так с этими Усольцевыми, что надо такую схему мутить для отъезда?
19:34:10 09-11-2025
Лишь бы не искать , а чубайса и не ищем....
19:56:49 09-11-2025
По инициативе ЦБ за кордон были безвозвратно (как оказалось) отправлены 300 млрд "зелёных" рублей, изъятых у российских налогоплательщиков (по две штуки у каждого!), и кто-то из экспортёров не остался, разумеется, без вознаграждения за этот "ляп". Если "пропавшая" семейка умышленно слиняла, дабы, не возвращая, присвоить взятые кредиты , то велика ли её нажива на фоне вышеуказанного, т.е. несопоставимо более крупного хапка?
20:51:44 09-11-2025
Сын ещё не взрослый и там их не ждёт. А вот жена у него дура - тратила кучу денег на духовные практики и по любому чиху советовалась с духовной наставницей. Думаю, он сдал её в какой-нибудь бардель в Турции. А сам уехал отсидеться, дочь в частный пансион. Года за три вообще русский язык забудет.
21:11:34 09-11-2025
В пиндостанеобретут они счастье своë. А может и нет.
17:57:09 10-11-2025
Как сын от второго брака стал СТАРШЕ нынешних детей?