Эксперт считает, что они могли поехать к сыну Сергея Усольцева от второго брака

09 ноября 2025, 13:53, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: со страницы Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Семья Усольцевых, которая бесследно исчезла в красноярской тайге почти два месяца назад, могла уехать в США по поддельным документам. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на криминалиста Михаила Игнатова.

Семья Усольцевых – Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина – пропала 28 сентября в районе Минской петли реки Мины. Они ушли в небольшой поход к горе Буратинка, но обратно не вернулись. По официальной информации, пока не удалось обнаружить никаких следов. В поисках принимали участие профессиональные спасатели и альпинисты, а также волонтеры из разных регионов, которых попросили покинуть место в середине октября.

Со слов эксперта, Усольцевы могли сбежать к сыну Сергея от второго брака и остаться там по программе, позволяющей воссоединить семью. По мнению специалиста, туристы могли заранее изготовить поддельные документы и улететь через Монголию или Казахстан.

«В США работает программа по воссоединению с семьей. Как они могли уехать туда? Через третьи страны. Самые удобные для них в этом плане – Монголия и Казахстан. Могу предположить, что они улетели по поддельным документам», – сказал Игнатов.

Также криминалист предположил, что Усольцевы могли запросить политическое убежище. В этом мог нуждаться Сергей, которому до 14 ноября предстояло выплатить взятые для завода кредиты.

Как выяснилось ранее, 17-летний сын Сергея Усольцева от второго брака постоянно проживает в США. Когда родители развелись, мать вывезла мальчика за рубеж. Сейчас он живет в Ричмонде под другим именем и учится в частной школе для мальчиков.

Напомним, версию о побеге косвенно подтверждает поведение Данила Баталова – сына Ирины Усольцевой от первого брака. Сначала общественность заметила, что он неестественно спокоен во время записи телепрограммы о поисках. Тогда это объяснили стрессом. Затем все заметили странную деталь: вместо того чтобы искать семью, Баталов весело проводил время. Он снимал видео на фоне небоскребов в Москве и праздновал Хэллоуин. Действия молодого человека заставили всех усомниться в искренности его переживаний.