Несмотря на дождь и похолодание на мероприятие пришли многие барнаульцы

04 ноября 2025, 16:45, ИА Амител

Митинг ЛДПР в Барнауле в честь Дня народного единства/фото: пресс-служба АРО ЛДПР

Митинг-концерт в честь Дня народного единства провели в Барнауле активисты Алтайского регионального отделения ЛДПР.

Мероприятие состоялось на площади перед ТД "Россия". Несмотря на дождь и похолодание, здесь собрались множество барнаульцев и гостей города.

Яркие речи и поздравления депутатов вызвали бурные аплодисменты, отмечает пресс-служба АРО ЛДПР. Многие пришедшие подпевала творческим коллективам, которые исполняли знаменитые и любимые песни. Особенно задорно все пели "Смуглянку".

Открывая митинг-концерт, координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев особенно подчеркнул преемственность поколений и сплочённость жителей России: "История помнит тяжёлые времена нашего государства, но сплотившись все вместе мы всегда побеждали и сейчас мы тоже победим, потому что пока мы вместе, мы непобедимы. ЛДПР всегда стояла на защите народа. Стоит и будет стоять. С праздником!"

Депутат БГД Алексей Скосырский напомнил, что много раз враги пытались внести раздор и ослабить нашу страну, но им этого не удавалось. И в этот раз мы тоже победим!

"В единстве наша сила", - подчеркнула и депутат Барнаульской городской Думы Анна Юферева.

Также во время мероприятия активисты ЛДПР раздавали брошюры "Кто нас защитит?" и рассказывали об инициативах и работе партии.