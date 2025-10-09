Российские зумеры придумали проверенный способ сделать дорогой отдых гораздо дешевле
Кроме снижения цены, гостиницы часто дают дополнительные бонусы
09 октября 2025, 12:30, ИА Амител
Зумеры нашли способ сэкономить на дорогом отдыхе – многие из них регистрируют фиктивные браки и летят в "свадебное путешествие" со скидкой. Об этом сообщает "Shot Проверка". Туристы берут короткую официальную регистрацию и затем покупают пакет для молодоженов, где скидки доходят до 15–30%.
Чаще всего так ездят на дорогие курорты – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. По подсчетам собеседников Telegram-канала, обычный романтический тур для двоих, который стоил бы 550 тысяч рублей и больше, выходит через "свадебное предложение" примерно в 400–420 тысяч. Кроме снижения цены, гостиницы часто дают дополнительные бонусы. Бесплатные спа-процедуры, фрукты и вино в номере, украшение номера, уменьшенную предоплату и другие комплименты для молодоженов.
Практика работает по-разному: часть отелей и туроператоров действительно проверяет документы, часть – верит на слово, поэтому некоторые пары скидки получают без лишних вопросов. Отдельные особо изощренные путешественники идут дальше – изготавливают поддельные свидетельства о браке, чтобы получить условия для молодоженов.
Такой лайфхак позволяет экономить, но несет и риски. Во-первых, оформление фиктивного брака – не самая честная схема, а в случае использования поддельных документов это уже преступление. Во-вторых, не всегда понятно, какие именно требования предъявляет отель: где-то достаточно факта регистрации, где-то требуют оригинал свидетельства и паспортов, а некоторые операторы оставляют за собой право отказать в бонусах при проверке.
Путешественникам, которые хотят сэкономить честно, стоит заранее уточнять правила получения "молодежных" скидок: какие документы нужны, какова политика отказа и какие дополнительные услуги включены в пакет. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на месте и не доведет до проблем с законом.
12:46:36 09-10-2025
блаженные какие-то на фото.
мы это все уже проходили: вудсток, лоботрясы без определенного рода занятий, с мозгом 15 летних - все это уже было.
dв терминологии блуждать смысла нет
14:08:40 09-10-2025
Гость (12:46:36 09-10-2025) блаженные какие-то на фото.мы это все уже проходили: вуд... Ну, да лаботрясы, которые имеют полмиллиона на отдых)
12:58:14 09-10-2025
мошенничество это. как говорится - в займы взяли... не рекомендую, плохо для кармы
16:16:51 09-10-2025
Гость (12:58:14 09-10-2025) мошенничество это. как говорится - в займы взяли... не реком... а наценять люто услуги для кармы хорошо? Если 25% могут сразу скинуть + ещё прибыль сидит
16:04:54 09-10-2025
Что такое "короткая официальная регистрация"? Это как? Сегодня зарегистрировался с условием через месяц развестись? Или молодежь официально регистрирует брак, летит в свадебное путешествие, отдыхает ни в чем себе не отказывая, а в течении недели после прилета выясняет, что горничных нет, повар тоже на Бали остался, а готовить, убирать и выносить мусор - это не к нам умным и красивым?
17:12:51 09-10-2025
не мытьём, так катаньем. Короче женитесь уже давайте сразу на втором курсе все - ода выгода же!! Малдивы вот, опять же
17:18:32 09-10-2025
А если "новобрачующиеся" кровать не сломают, то им надо штраф выписывать, за подлог и отправлять в аэропорт пешком.