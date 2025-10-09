Кроме снижения цены, гостиницы часто дают дополнительные бонусы

09 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Зумеры нашли способ сэкономить на дорогом отдыхе – многие из них регистрируют фиктивные браки и летят в "свадебное путешествие" со скидкой. Об этом сообщает "Shot Проверка". Туристы берут короткую официальную регистрацию и затем покупают пакет для молодоженов, где скидки доходят до 15–30%.

Чаще всего так ездят на дорогие курорты – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. По подсчетам собеседников Telegram-канала, обычный романтический тур для двоих, который стоил бы 550 тысяч рублей и больше, выходит через "свадебное предложение" примерно в 400–420 тысяч. Кроме снижения цены, гостиницы часто дают дополнительные бонусы. Бесплатные спа-процедуры, фрукты и вино в номере, украшение номера, уменьшенную предоплату и другие комплименты для молодоженов.

Практика работает по-разному: часть отелей и туроператоров действительно проверяет документы, часть – верит на слово, поэтому некоторые пары скидки получают без лишних вопросов. Отдельные особо изощренные путешественники идут дальше – изготавливают поддельные свидетельства о браке, чтобы получить условия для молодоженов.

Такой лайфхак позволяет экономить, но несет и риски. Во-первых, оформление фиктивного брака – не самая честная схема, а в случае использования поддельных документов это уже преступление. Во-вторых, не всегда понятно, какие именно требования предъявляет отель: где-то достаточно факта регистрации, где-то требуют оригинал свидетельства и паспортов, а некоторые операторы оставляют за собой право отказать в бонусах при проверке.

Путешественникам, которые хотят сэкономить честно, стоит заранее уточнять правила получения "молодежных" скидок: какие документы нужны, какова политика отказа и какие дополнительные услуги включены в пакет. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на месте и не доведет до проблем с законом.