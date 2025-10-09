НОВОСТИОбщество

Российские зумеры придумали проверенный способ сделать дорогой отдых гораздо дешевле

09 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Зумеры нашли способ сэкономить на дорогом отдыхе – многие из них регистрируют фиктивные браки и летят в "свадебное путешествие" со скидкой. Об этом сообщает "Shot Проверка". Туристы берут короткую официальную регистрацию и затем покупают пакет для молодоженов, где скидки доходят до 15–30%.

Чаще всего так ездят на дорогие курорты – Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. По подсчетам собеседников Telegram-канала, обычный романтический тур для двоих, который стоил бы 550 тысяч рублей и больше, выходит через "свадебное предложение" примерно в 400–420 тысяч. Кроме снижения цены, гостиницы часто дают дополнительные бонусы. Бесплатные спа-процедуры, фрукты и вино в номере, украшение номера, уменьшенную предоплату и другие комплименты для молодоженов.

Практика работает по-разному: часть отелей и туроператоров действительно проверяет документы, часть – верит на слово, поэтому некоторые пары скидки получают без лишних вопросов. Отдельные особо изощренные путешественники идут дальше – изготавливают поддельные свидетельства о браке, чтобы получить условия для молодоженов.

Такой лайфхак позволяет экономить, но несет и риски. Во-первых, оформление фиктивного брака – не самая честная схема, а в случае использования поддельных документов это уже преступление. Во-вторых, не всегда понятно, какие именно требования предъявляет отель: где-то достаточно факта регистрации, где-то требуют оригинал свидетельства и паспортов, а некоторые операторы оставляют за собой право отказать в бонусах при проверке.

Путешественникам, которые хотят сэкономить честно, стоит заранее уточнять правила получения "молодежных" скидок: какие документы нужны, какова политика отказа и какие дополнительные услуги включены в пакет. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на месте и не доведет до проблем с законом.

Комментарии 7

Гость

12:46:36 09-10-2025

блаженные какие-то на фото.
мы это все уже проходили: вудсток, лоботрясы без определенного рода занятий, с мозгом 15 летних - все это уже было.
dв терминологии блуждать смысла нет

Гость

14:08:40 09-10-2025

Гость (12:46:36 09-10-2025) блаженные какие-то на фото.мы это все уже проходили: вуд... Ну, да лаботрясы, которые имеют полмиллиона на отдых)

Гость

12:58:14 09-10-2025

мошенничество это. как говорится - в займы взяли... не рекомендую, плохо для кармы

Гость

16:16:51 09-10-2025

Гость (12:58:14 09-10-2025) мошенничество это. как говорится - в займы взяли... не реком... а наценять люто услуги для кармы хорошо? Если 25% могут сразу скинуть + ещё прибыль сидит

гость

16:04:54 09-10-2025

Что такое "короткая официальная регистрация"? Это как? Сегодня зарегистрировался с условием через месяц развестись? Или молодежь официально регистрирует брак, летит в свадебное путешествие, отдыхает ни в чем себе не отказывая, а в течении недели после прилета выясняет, что горничных нет, повар тоже на Бали остался, а готовить, убирать и выносить мусор - это не к нам умным и красивым?

Гость

17:12:51 09-10-2025

не мытьём, так катаньем. Короче женитесь уже давайте сразу на втором курсе все - ода выгода же!! Малдивы вот, опять же

Гость

17:18:32 09-10-2025

А если "новобрачующиеся" кровать не сломают, то им надо штраф выписывать, за подлог и отправлять в аэропорт пешком.

