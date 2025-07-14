Полицейский из Алтайского края победил во всероссийском конкурсе МВД

Майор полиции Николай Власюк стал лучшим по профессии по итогам состязаний

14 июля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Cотрудник уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Николай Власюк стал лучшим по профессии на всероссийском конкурсе МВД, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска территориальных органов МВД России на звание "Лучший по профессии" проходил на базе Омской академии МВД.

В конкурсе участвовали лучшие сотрудники уголовного розыска из 81 территориального органа внутренних дел. Участники состязаний продемонстрировали высокий уровень знаний законодательства, регламентирующего деятельность оперативных подразделений, а также отличную физическую и огневую подготовку.

"В результате лучшим по профессии стал майор полиции Николай Власюк, оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Николай Власюк достойно прошел все испытания. Стал одним из призеров промежуточных этапов по правовой и физической подготовке, получив максимальную оценку – 189 баллов", – рассказали в ведомстве.

Победитель отметил, что конкуренция была высокой, все сотрудники проявили профессионализм, но его опыт и знания помогли стать лучшим.