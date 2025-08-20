Полиция напомнила о штрафах за велосипеды и самокаты, оставленные в подъезде

За нарушение их владельцам придется заплатить до 15 тысяч рублей

20 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Двери в подъезде / Фото: amic.ru

Жителям Новосибирска, которые хранят велосипеды и самокаты в подъездах, грозят штрафы до 15 тысяч рублей. Как сообщает "Om1 Новосибирск", об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Хранение велосипедов, самокатов и иного личного имущества в подъездах, на лестничных площадках, в тамбурах, лестницах, коридорах и под лестничными маршами запрещено нормами пожарной безопасности. Исключение возможно только в том случае, если строители заранее спроектировали в доме место для хранения подобного имущества.

«За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – напомнили в полиции.

Хранение личного имущества в подъездах повышает риск пожара и препятствует эвакуации людей в случае подобного происшествия.