Полиция напомнила о штрафах за велосипеды и самокаты, оставленные в подъезде
За нарушение их владельцам придется заплатить до 15 тысяч рублей
20 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Жителям Новосибирска, которые хранят велосипеды и самокаты в подъездах, грозят штрафы до 15 тысяч рублей. Как сообщает "Om1 Новосибирск", об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Хранение велосипедов, самокатов и иного личного имущества в подъездах, на лестничных площадках, в тамбурах, лестницах, коридорах и под лестничными маршами запрещено нормами пожарной безопасности. Исключение возможно только в том случае, если строители заранее спроектировали в доме место для хранения подобного имущества.
«За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – напомнили в полиции.
Хранение личного имущества в подъездах повышает риск пожара и препятствует эвакуации людей в случае подобного происшествия.
09:03:38 20-08-2025
А детские коляски ?
09:19:20 20-08-2025
Гость (09:03:38 20-08-2025) А детские коляски ?... Для особо одарённых повторяем: штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Завёл ребёнка - храни коляску дома. Заssанное корыто с колёсиками никому не впёрлось нюхать и запинаться на площадке об него.
А куда в Барнауле направлять жалобы на хранения соседями велосипедов и шкафов на площадке?
10:36:38 20-08-2025
Гость (09:19:20 20-08-2025) Для особо одарённых повторяем: штраф от 5 до 15 тысяч рублей... Это ты потому такой вредный, что у тебя велосипеда нету. И не будет.
😁
09:17:06 20-08-2025
У нас подъезд всегда забит этим хламом
10:46:15 20-08-2025
Гость (09:17:06 20-08-2025) У нас подъезд всегда забит этим хламом... Настало время расхламить подъезд. Телефон полиции есть на ихнем сайте.
09:51:23 20-08-2025
