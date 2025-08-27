Politico узнала о смене позиции Орбана по членству Украины в ЕС из-за Трампа

Будапешт считался основным препятствием для Киева

27 августа 2025, 23:25, ИА Амител

Европейский флаг / Фото: unsplash.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пересмотрел позицию по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.

Ранее вето Венгрии считалось основным препятствием для членства Киева в ЕС. Неназванный европейский дипломат заявил, что Трамп своей беседой с Орбаном "изменил ситуацию".

Другие источники говорят, что Украина оказалась в безвыходном положении на пути к членству в ЕС. Сейчас же препятствия могут быть преодолены благодаря давлению Трампа на Будапешт, отмечают они.