Алтайские единороссы запустили праймериз в преддверии муниципальной кампании-2022

11 сентября в Алтайском крае пройдёт самая масштабная муниципальная кампания в стране. В ходе основных выборов будет распределено почти 6000 депутатских мандатов, состоятся выборы 148 глав сельских поселений. Обновится состав Барнаульской и Бийской думы, Новоалтайского горсобрания, а также Рубцовского горсовета. Алтайские единороссы первыми вступили в активный политический сезон, запустив процедуру предварительного голосования.

«Партия намерена представить максимум кандидатов, которые будут выбраны по итогам открытого и конкурентного предварительного голосования. В этом году впервые во всех муниципалитетах Алтайского края предварительное голосование пройдёт только в электронном виде. Процедура запущена, и мы готовы к приёму документов от кандидатов», — цитирует секретаря реготделения «Единой России» Александра Романенко партийный сайт.

Романенко возглавил Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Новоалтайский оргкомитет по проведению праймериз. Заместителями председателя стали секретари местных отделений партии. В Барнауле — Вячеслав Франк, в Бийске — Сергей Ларейкин, в Рубцовске — Сергей Черноиванов, в Новоалтайске — Сергей Шабанов. На остальных территориях Алтайского края на районном уровне будут созданы собственные оргкомитеты, ответственные за проведение предварительного голосования.

Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля, в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске она уже началась. Регистрация избирателей будет проходить с 18 апреля по 27 мая в интеграции с сайтом «Госуслуги». Кандидаты могут заниматься своим продвижением до 22 мая. Электронное голосование пройдёт с 23 по 29 мая. Итоги партия планирует подвести 31 мая.

Отметим, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В 2021 году предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах страны, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках. Участие в процедуре приняли почти 12 млн избирателей по всей стране.