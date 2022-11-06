Депутат Госдумы потребовал от США вернуть России Аляску

Депутат Госдумы Федот Тумусов прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal с призывом к США забрать у России остров. В ответ он потребовал от США вернуть России Аляску.

«Но мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — сказал Тумусов в интервью «Газете.ру».

Депутат заявил, что, согласно Конституции, Россия не может отдавать свои территории, поскольку это будет считаться государственным преступлением.