Эрдоган: Турция никогда не откажется от взаимоотношений с Россией

Турция не может отказаться от отношений с Россией, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодёжью. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что у Анкары есть связи и с Москвой, и с Киевом.

«С Россией у нас проект АЭС „Аккую“. В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьёзный источник», — сказал Эрдоган.

Кроме того, Турция получает из России половину необходимого ей газа, добавил он.

«Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — подчеркнул глава Турции.

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Политика Турция заблокировала принятие Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО в конце прошлой недели, за ней затем последовала Швеция. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнула ситуация на Украине. При этом Турция сразу высказалась, что выступает против их участия в альянсе. После этого Турция официально заблокировала начало переговоров.