Генсек НАТО считает, что конфликт вокруг Украины будет разрешен путем переговоров

Конфликт на Украине, скорее всего, разрешат за столом переговоров, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, альянс отвечает за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться независимой.

«И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жёсткие санкции против России», — цитирует Столтенберга ТАСС.

При этом он отметил, что НАТО помогает украинцам, потому что они сами об этом просят. Также Столтенберг заявил, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоан отмечал, что в альянсе ожидают, что конфликт на Украине будет затяжным.