Генсек НАТО считает, что конфликт вокруг Украины будет разрешен путем переговоров
По словам Йенса Столтенберга, между альянсом и Россией нет тотальной войны
25 июня 2022, 14:32, Никита Черников
Конфликт на Украине, скорее всего, разрешат за столом переговоров, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, альянс отвечает за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться независимой.
«И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жёсткие санкции против России», — цитирует Столтенберга ТАСС.
При этом он отметил, что НАТО помогает украинцам, потому что они сами об этом просят. Также Столтенберг заявил, что «между НАТО и Россией нет тотальной войны».
Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоан отмечал, что в альянсе ожидают, что конфликт на Украине будет затяжным.
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