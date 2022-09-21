Когда начнут призывать по частичной мобилизации, которую объявил Владимир Путин
21 сентября во время обращения к россиянам Владимир Путин объявил о частичной мобилизации
21 сентября 2022, 13:59
Во время своего обращения Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации в России. По совам президента, он поддержал обращение Министерства обороны о мобилизации. Путин также разъяснил, кого будут призывать и когда начнётся мобилизация.
На службу будут призываться те граждане, кто находится в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу в рядах вооружённых сил и имеет военно-учётную специальность и опыт.
Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня — с 21 сентября, сказал в своём обращении Владимир Путин.
Будет ли мобилизация? Означают ли поправки в Уголовный кодекс последующий всеобщий призыв в армию
Комментарии
Новости партнеров