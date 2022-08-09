Комроссам удалось отстоять кандидата № 2 в своём списке на выборах в Барнаульскую думу

Кандидат в депутаты Барнаульской гордумы от партии «Коммунисты России» (КПКР) Николай Наздрачёв сумел пройти регистрацию на сентябрьские выборы, невзирая на протесты со стороны КПРФ. Представители компартии утверждали: Наздрачёв на момент своего выдвижения от комроссов ещё не успел покинуть ряды «классических» коммунистов, а значит, должен быть исключён из партийных списков и не допущен до выборов.

Избирком, однако, прислушался к доводам Наздрачёва. Кандидат в депутаты БГД сумел доказать, что покинул компартию до начала выборной кампании, а также подтвердил своё членство в другой ленинской организации — КПКР. Об этом amic.ru рассказал председатель Центральной районной ТИК Барнаула Виталий Замаруев. Таким образом, все претензии со стороны КПРФ были отклонены. Вчера, 8 августа, был полностью зарегистрирован список комроссов на выборы в БГД, включая и Николая Наздрачёва.

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Напомним, на прошлой неделе кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Сергей Пилюгин направил обращение в избирком с требованием снять с выборов представителя «Коммунистов России» Николая Наздрачёва. По данным Пилюгина, Наздрачёв до сих пор является членом КПРФ, а значит, в регистрации от другой «ленинской» партии ему должно быть отказано.

Сергей Пилюгин баллотируется в БГД по одномандатному округу № 9. Николай Наздрачёв тоже идёт по этому округу, а ещё он заявлен под № 2 в муниципальном списке комроссов. В случае если партия наберёт более 5% голосов, Наздрачёв почти наверняка станет депутатом. Под первым номером у КПКР выдвинут действующий краевой парламентарий Сергей Матасов, который точно откажется от «понижения в классе».

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Справка о том, что Наздрачёв всё ещё состоит в КПРФ, была датирована 1 августа 2022 года и заверена лидером алтайских коммунистов депутатом Госдумы Марией Прусаковой. А вот «предводитель» алтайских комроссов Сергей Матасов в своём ТГ-канале напомнил, что согласно уставу КПРФ членство в компартии может быть прекращено на основании личного письменного заявления или же вступления в другую политорганизацию. Никаких дополнительных решений партийных органов для этого не требуется.

Ранее было отказано в заверении списка КПРФ в Топчихинском районе — как на выборах в райсовет, так и в сельсовет. В качестве причины избирком указал на то, что два кандидата от «красных» до сих пор не вышли из «Единой России». Жалоба коммунистов в суд результата не принесла. На очереди — обращение в Центризбирком.