Лидер алтайских коммунистов пообещала выставить кандидата от КПРФ на губернаторских выборах в 2023 году

Депутат Госдумы от Алтайского края, первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова заявила о том, что «красные» обязательно примут участие в выборах губернатора региона. Они намечены на сентябрь 2023 года. В аналогичной кампании 2018 года коммунисты, к удивлению экспертов и рядовых избирателей, не участвовали.

Для того, чтобы гарантировано выдвинуть своего кандидата в губернаторы, КПРФ, как и любой другой партии, необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Речь идет о сборе подписей муниципальных депутатов. Большинство из них будет избрано этой осенью, поэтому итоги кампании-2022 напрямую будут влиять и на выборы губернатора через год. Мунфильтр составляет 7% или более 500 подписей.

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«Главный вопрос выборной кампании в Алтайском крае в сентябре 2022 — наберёт КПРФ муниципальный фильтр для выдвижения своего кандидата на выборах губернатора в следующем году или нет. КПРФ будет выдвигать своего кандидата на должность главы региона! И подписей в его поддержку, судя по динамике последних выборных кампаний в Алтайском крае, хватит с лихвой», — пишет Мария Прусакова в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2018 году на выборах губернатора Алтайского края победу в первом туре одержал Виктор Томенко с результатом 53,6% голосов. Томенко был выдвинут «Единой Россией». Второе место занял Владимира Семенов от ЛДПР с 16,2%, третье — кандидат от «Справедливой России» Людмила Суслова (14,14%), четвертое — Андрей Крылов от «Партии роста» (13,46%). Явка составила около 37%.

Пока о своем намерении выдвигать кандидатов на губернаторские выборы в 2023 году никто из партий, кроме КПРФ, не заявлял. Впрочем, конкретную фамилию выдвиженца «красные» назовут не ранее следующей весны. По данным amic.ru, действующий губернатор Виктор Томенко с большой долей вероятности вновь пойдет на выборы от ЕР.