«Непосредственная угроза». Почему НАТО признало Россию своим главным врагом и чем это грозит?

Россию могут объявить «непосредственной угрозой» в новом варианте стратегии Североатлантического альянса, сообщает агентство Bloomberg. Документ должен быть принят на саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня. Понятно, что изменения в нём станут отражением усилившейся конфронтации между РФ и Западом после начала российской военной операции на Украине. Но до недавнего времени в НАТО избегали столь враждебных в отношении Москвы формулировок. Теперь ситуация резко изменилась. Какие угрозы европейской и мировой безопасности несёт изменение генеральной линии альянса? Есть ли варианты ответа у Москвы? Получится ли у противоборствующих сторон избежать военного столкновения? На эти и другие вопросы попытался найти ответ журналист amic.ru Андрей Магас.

Антироссийскую линию усилят

По данным Bloomberg, «союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в стратегическом документе, который должен быть представлен в июне». Эти изменения в стратегии, судя по всему, были согласованы на прошедшей на днях неформальной встрече в Берлине министров иностранных дел стран — членов военного блока. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимость сдерживания России «будет в полной мере отражена в стратегической концепции». По словам Блинкена, стержнем новой натовской стратегии будут «защита» и «сдерживание». А генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что «новая концепция станет основой для эпохи стратегического соперничества».

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Кстати, предыдущая версия натовской стратегической концепции под названием «Активное участие, современная оборона» была опубликована в 2010 году и оценивала Россию как партнёра организации. Теперь эта формулировка будет убрана. Впрочем, источник Bloomberg не исключил партнёрских отношений, «если её (России) поведение изменится».

Справка. Стратегическая концепция является центральным документом в деятельности военного блока. Как отмечается на сайте организации, «в нём будут обозначены стоящие перед Североатлантическим союзом вызовы, а также изложены военные и политические задачи, которые предстоит решать НАТО». Этот документ принимается странами-участницами на основе консенсуса. Всего за время существования НАТО было принято семь стратегических концепций. С 1991 года они перестали быть секретными документами и публикуются в открытом доступе, так должно произойти и с концепцией-2022.

В предлагаемом варианте новой стратегии блока значительное место уделено вопросам поддержки сопредельных стран, которые могут подвергнуться агрессии или мощному давлению, включая силовое.

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков напоминает, что принятие новой стратегической концепции Североатлантического блока долгое время откладывалось. «У него были „теневые“, „черновые“ варианты. Более того, в эти дни идёт корректировка основного варианта с целью усиления антироссийской линии. Россия провозглашается как главный противник — это главный момент, — сообщил он amic.ru. — Концепция вообще — довольно серьёзный документ, он определяет политику организации, обозначает её цели на продолжительный срок».

Собеседник сообщил, что в концепции «описывается система европейской безопасности, где Россия для НАТО предстаёт системным врагом во всех сферах — начиная от традиционных (военной, политической) и до самых современных (в киберпространстве)».

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С Китаем пока осторожничают

Как отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, изменения в новой стратегической концепции альянса только констатируют уже произошедшие перемены.

«По большому счёту, в последнее время западные страны уже рассматривали нас как своего противника, а в принимаемых американцами документах в военной сфере Россия упоминается как противостоящая сторона уже лет пять, — сообщил он amic.ru. — Так что на мадридском саммите только закрепят существующие понятия. Но надо помнить, что военные конфликты происходят не от того, что так записано в доктрине, к тому же косвенная война с НАТО у нас уже идёт — на Украине. Просто Киев её ведёт, так сказать, по доверенности».

Между тем ещё в декабре 2020-го, по результатам консультаций глав внешнеполитических ведомств стран — участниц организации был опубликован доклад «НАТО-2030», в котором недвусмысленно было сказано: «До 2030 года в перспективе Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой для альянса».

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Также авторы доклада отмечали необходимость усиления возможностей для сдерживания Москвы, в то же время не отказываясь от диалога о мирном сосуществовании в рамках Совета Россия — НАТО. Правда, в докладе подчёркивается, что такой диалог следует вести с позиции силы.

Интересно, что второй по значимости угрозой для военного блока в докладе назывался Китай, третьей — международный терроризм. «Несмотря на то, что Китай не представляет для альянса такой непосредственной военной угрозы как Россия, он занимается увеличением своих возможностей в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике и углубляет военное сотрудничество с Россией», — указывали авторы документа. Разумеется, позицию НАТО в отношении Китая и российско-китайских отношений обозначит и новая стратегическая концепция альянса.

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В Вашингтоне тоже ещё в июне 2021 года указывали на необходимость изменения стратегической концепции блока. Тогда в заявлении Белого дома было заявлено о «меняющейся стратегической обстановке, которая включает агрессивную политику и действия России; вызовы нашей коллективной безопасности, процветанию и ценностям со стороны КНР».

По словам Сергея Ермакова, в отношении Китая пока выбираются осторожные формулировки, но упоминание о нём в документе как о противостоящей стороне обозначает позицию натовского сообщества.

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Москва обещает быть на высоте

В России тоже понимали назревающие отношения с западным военным блоком. В декабре 2021-го замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге заявил, что Североатлантический альянс целенаправленно готовится к большому противостоянию с Россией. «Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал он.

Замглавы Минобороны тогда также напомнил, что в натовской военной стратегии 2019 года (закрытый документ о приоритетных планах и приготовлениях блока, принят 22 мая 2019-го) Россия «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности». При этом до сих пор продолжает действовать Римская декларация (принята Советом Россия — НАТО 28 мая 2002 года) в которой определено, что «Россия и альянс не рассматривают друг друга в качестве противников».

Москва уже отреагировала на предстоящее изменение концепции военного блока. «Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки», — заявил в ходе брифинга замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о реакции Москвы на планы стратегов западного блока.

По мнению Сергея Ермакова, грядущее противостояние будет затрагивать области экономики и масс-медиа. «Пока в документах западного блока встречаются не слишком обширные пассажи о поступательном устойчивом экономическом развитии, но дальше они будут приобретать всё большее значение. Военный аспект станет влиять на усиление пропаганды в СМИ, когда рядовым гражданам надо будет объяснить, почему они недополучают материальных благ в ущерб усилению военной машины. Нужно будет создавать из России образ врага, для борьбы с которым нужны средства», — считает эксперт.

Михаил Александров предположил, что военный конфликт между Россией и НАТО может вспыхнуть на восточноевропейском направлении: «Если сейчас Запад решит поставлять Киеву системы дальнего радиуса действия, которые смогут достигать нашей территории, то мы точно должны будем реагировать на это. Скажем, нанести удары по аэродромам разгрузки систем в Польше. Или они решат разместить ядерное оружие в Прибалтике, нам необходимо будет ответить — скажем, блокировать Прибалтику с моря. Тоже конфликтная зона», — сделал вывод собеседник.

Что касается потенциала России противостоять НАТО, то Александров напомнил, что у России уже сейчас имеются довольно эффективные средства: «У нас на вооружение уже начали поступать комплексы С-500, способные противостоять гиперзвуковым ракетам. Это при том, что в области гиперзвукового оружия мы опережаем западные страны на десять лет».

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Собеседник уверен, что при наличии большого количества С-500 «следует дать понять противнику, что наша страна, в отличие от него, защищена надёжно». «Нужно объяснить, что мы сможем нанести ядерные удары по территории, скажем, Великобритании или Франции, будучи способными сбивать летящие по нам ракеты. А со временем сможем справиться и с американскими ракетами. Поменьше миролюбивых речей, побольше наступательности — только это западный альянс и понимает», — подытожил эксперт.