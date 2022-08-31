Перестройка, гласность и распад СССР: чем прославился последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев

В ночь с 30 на 31 августа в Москве на 92-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший генсек ЦК КПСС и экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Для многих его имя связано с перестройкой, распадом Советского Союза и окончанием эпохи «холодной войны». Какой путь прошёл Горбачёв и чем была примечательна его политическая карьера — в материале amic.ru.

Начало политической карьеры

Михаил Горбачёв родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Северо-Кавказского края (ныне — на территории Ставропольского края) в крестьянской семье. В 1955 году окончил юрфак МГУ им. Ломоносова, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института по специальности «агроном-экономист».

Работать Горбачёв начал рано — в 15 лет он устроился помощником комбайнёра. После окончания университета по распределению его направили на Ставрополье в краевую прокуратуру, но почти сразу он перешёл на комсомольскую работу. В 1952 году вступил в компартию. Был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ, первым секретарём Ставропольского городского комитета ВЛКСМ, вторым, затем первым секретарем краевого комитета комсомола. В 1961 году Михаила Сергеевича избрали делегатом XXII съезда КПСС. Позднее был делегатом нескольких съездов партии. В 1970-1989 годах — депутатом Верховного Совета СССР.

27 ноября 1978 года на очередном пленуме партии был избран секретарём ЦК КПСС, после чего переехал в Москву. На новой должности курировал вопросы сельского хозяйства. С 21 октября 1980 года входил в состав Политбюро. К слову, в 1980 году Горбачёв стал депутатом Верховного Совета от Центрального района Барнаула. 11 марта 1985 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко, Михаил Горбачёв был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Переизбран на второй срок в июле 1990 года.

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Перестройка и гласность

В 1985 году Михаил Горбачёв инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании. В 1986-м провозгласил политику гласности, в ходе которой в СССР были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ и др. В том же году Горбачёв впервые использовал термин «перестройка» для обозначения начатых им преобразований в стране, заявив, что «поставил бы знак равенства между словами «перестройка» и «революция».

В 1988 году в СССР была изменена избирательная система, что позволило выдвигать на выборах независимых от КПСС кандидатов, весной 1989 года в Советском Союзе прошли первые в стране конкурентные выборы. В 1986-1991 годах была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, государство отказалось от монополии внешней торговли, в 1991-м проведена денежная реформа.

Горбачёв провозгласил политику «нового политического мышления», подразумевавшую отказ от конфронтации с «капиталистическими странами», приоритет общечеловеческих ценностей в международных отношениях, курс на разоружение. Генсеком было принято решение о выводе советских войск из Афганистана, подписан ряд договоров с государствами Запада по сокращению ядерных и обычных вооружений. В 1989 году начался вывод советских войск из государств Восточной Европы, СССР отказался от контроля за их внутренней и внешней политикой, что привело к ликвидации в этих странах социалистической системы. В 1990 году был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, результатом которого стала ликвидация ГДР и объединение её с ФРГ.

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Первый и последний президент СССР

В феврале 1990 года Михаил Горбачёв заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения Конституции о руководящей роли КПСС в государстве. 14 марта того же года в основной закон были внесены поправки, согласно которым отменялась однопартийная система и учреждался пост президента СССР. 15 марта на съезде народных депутатов Горбачёв был избран президентом Советского Союза. Его кандидатуру поддержали 1329 человек, а против оказались 495.

В июле 1990 года Михаил Горбачёв на XXVIII съезде КПСС выступил с идеей заключения нового союзного договора между республиками СССР. С 23 апреля по 23 июля 1991 года в резиденции главы государства в Ново-Огарёве велись переговоры между Горбачёвым и президентами девяти из 15 союзных республик о подписании нового соглашения. В конце июля был согласован проект договора о создании Союза Суверенных Государств, который предполагал учреждение де-факто конфедерации, в котором большинство полномочий передавалось республикам. Подписание первоначально было запланировано на осень 1991 года. Однако 29-30 июля Михаил Горбачёв провёл закрытые встречи с лидерами РСФСР и Казахской ССР — Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которых договорился о подписании документа 20 августа. Решение было вызвано опасениями, что народные депутаты СССР проголосуют против договора. Тогда же Михаил Горбачёв решил уволить ряд высших руководителей Советского Союза, негативно относившихся к «новоогарёвскому процессу».

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2 августа президент СССР выступил по телевидению, где заявил, что 20 августа новый союзный договор подпишут РСФСР, Казахстан и Узбекистан, а остальные республики сделают это «через определённые промежутки времени». В ночь с 18 на 19 августа, когда Горбачёв находился на отдыхе в Крыму, группа высших руководителей СССР из восьми человек сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). С целью не допустить подписания союзного договора, который, по их мнению, привёл бы к распаду СССР, члены ГКЧП попытались отстранить Горбачёва от власти и ввели в стране чрезвычайное положение. Вице-президент Геннадий Янаев взял на себя исполнение обязанностей президента СССР. При этом в указе Янаева говорилось, что Михаил Горбачёв не может исполнять обязанности главы государства «по состоянию здоровья». Против ГКЧП выступили руководители российской республики во главе с Борисом Ельциным. 21 августа 1991 года президиум Верховного Совета СССР заявил, что действия ГКЧП являются фактическим отстранением Горбачёва от власти и потребовал отменить все распоряжения и. о. президента СССР. Несмотря на то, что в Москву, окрестности Ленинграда, Таллина, Тбилиси и Риги были введены войска, руководители ГКЧП не решились на применение силы. В тот же день Геннадий Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. 22 августа Михаил Горбачёв вернулся из Крыма в Москву, а основные участники ГКЧП были арестованы властями РСФСР.

После августовских событий 1991 года политические позиции Михаила Горбачёва ослабли, значительную часть реальных функций по управлению страной взяло на себя российское руководство во главе с Борисом Ельциным, а также лидеры союзных республик на своих территориях. С 5 сентября по 25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв занимал пост председателя Госсовета СССР, временного органа государственного управления, созданного на переходный период до подписания нового союзного договора.

6 сентября 1991 года Михаил Горбачёв подписал постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии. 8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачёв в телеобращении объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. Ранее, 21 декабря 1991 года, решением Совета глав государств СНГ президент СССР получил пожизненные льготы: специальную пенсию, медицинское обеспечение для всей семьи, личную охрану, государственную дачу и др. Решение вопросов его материального обеспечения было возложено на правительство РСФСР.

Чем занимался Горбачёв после ухода из власти

С января 1992 года Михаил Горбачёв являлся президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачёв-Фонд). В 1993 году он основал Международную неправительственную экологическую организацию «Международный Зелёный Крест», до 2017 года являлся её президентом. В 1996 году Михаил Горбачёв участвовал в выборах президента России, заняв в первом туре седьмое место из десяти кандидатов. За него проголосовали 0,51% избирателей.

В 2000 году Горбачёв учредил Российскую объединённую социал-демократическую партию, которая в 2001 году вошла в состав Социал-демократической партии России. Михаил Горбачёв был её лидером в 2001-2004 годах. С 2007 года возглавлял движение «Союз социал-демократов». В 2002-2009 годах являлся сопредседателем российско-германского форума «Петербургский диалог». В 2010 году организовал международную организацию «Форум новой политики», тогда же возглавил совет его учредителей.

Михаил Горбачёв удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почётных грамот и знаков отличия. Награждён тремя орденами Ленина (1971, 1973, 1981), орденами Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1949), «Знаком Почёта» (1966), Почёта (2001), Андрея Первозванного (2011) и др. Лауреат Нобелевской премии мира (1990).