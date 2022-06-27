Песков заявил о невозможности отключения России от глобального интернета

Отключить Россию от интернета невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, власти страны подготовились к тому, чтобы российский интернет продолжил существование, Россия его отключать также не собирается.

«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft постепенно сократит бизнес в России до тех пор, пока от него почти ничего или ничего не останется.