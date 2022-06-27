Песков заявил о невозможности отключения России от глобального интернета
По словам представителя Кремля, страна к такому сценарию уже подготовилась
27 июня 2022, 13:45
Отключить Россию от интернета невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, власти страны подготовились к тому, чтобы российский интернет продолжил существование, Россия его отключать также не собирается.
«А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Microsoft постепенно сократит бизнес в России до тех пор, пока от него почти ничего или ничего не останется.
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