Погибшего в ДНР члена Общественной палаты Алтайского края наградили орденом Мужества

Погибшего в ДНР зампреда общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова посмертно наградили орденом Мужества, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ президента.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить волонтёра Общероссийской общественной организации „Российский союз ветеранов Афганистана“ „Наследие“ Новикова Евгения Александровича (Алтайский край) посмертно», — сказано в документе.

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Общество Погибшего в ДНР члена Общественной палаты Алтайского края предложили наградить орденом

Евгений Новиков родился 17 августа 1969 года в Барнауле. С 1987 по 1989 год служил в ВДВ, воевал в Афганистане. С 1990-го работал в системе МВД, начинал в оперативно-поисковом отделе угрозыска краевого ГУВД. Во время работы обучался на юрфаке АлтГУ. Позже защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции. В 1995 году в составе сводного отряда ГУВД Алтайского края воевал в Первой чеченской кампании. С 1998-го участвовал в ветеранском движении. Был председателем исполкома Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Член Общественной палаты Алтайского края четвёртого-шестого составов. Заместитель председателя Общественной палаты региона. Награждён правительственными орденами и медалями.

В июле текущего года Новиков отправился в ДНР с гуманитарной миссией и пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. 15 августа стало известно, что его тело опознали, а спустя два дня мужчину похоронили в Барнауле.