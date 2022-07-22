Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию
Администрация подчеркнула, что перевозки не осуществляются на фоне действующих санкций и связанными с ними изменениям
Порт нидерландского города Роттердам решил прекратить контейнерные перевозки в Россию и из нее. Об этом сообщает ТАСС.
«Контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении прекратились, а постоянные препоны в глобальной контейнерной логистике привели к перемещению грузов из крупных контейнерных портов в более мелкие. В последние месяцы, в преддверии санкций по углю и нефти, импортируется меньше российских угля, нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран», — заявили в порту.
Администрация подчеркнула, что перевозки не осуществляются на фоне действующих против России санкций и связанными с ними изменениям.
«Например, импорт, как СПГ, так и угля, резко вырос в качестве альтернативы сокращению импорта Европой российского газа по трубопроводам. Объем перевалки нефти увеличился, а нефтепродуктов снизился», — отмечается в заявлении.