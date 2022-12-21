Путин: систему военкоматов в России необходимо модернизировать

Президент России Владимир Путин во время выступлении на коллегии Минобороны РФ заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы. Как сообщает ТАСС, глава государства заявил, что необходимо модернизировать систему военкоматов.

«Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями», — заявил президент.

Путин также добавил, что обновления требует и система организации гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью.