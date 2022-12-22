Рубцовские депутаты приняли бездефицитный бюджет на 2023 год

22 декабря депутаты горсовета Рубцовска на сессии утвердили бюджет на 2023 год. Главный финансовый документ вырос почти на 500 млн рублей, а также стал сбалансированным: доходы оказались равны расходам. В заседании горсовета принял участие спикер АКЗС Александр Романенко, передаёт пресс-служба краевого парламента.

Доходы бюджета Рубцовска на 2023 год определили на уровне 3,288 млрд рублей, столько же составили и расходы. Дефицит, таким образом, равен нулю. Для сравнения: в прошлом году доходы и расходы были равны 2,83 млрд рублей, а дефицит составлял около 50 млн рублей.

Доля собственных доходов бюджета города на следующий год составила 21%. В ходе обсуждения депутаты горсовета отметили необходимость увеличения доли собственных доходов, контроля за реализацией программ по строительству и реконструкции.

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Выступая перед рубцовскими коллегами, Александр Романенко отметил, что, принимая бюджет, депутаты тем самым утвердили программу развития города. По его словам, несмотря на объективные сложности, которые ждут край в будущем году, бюджет региона, а вместе с ним и Рубцовска, спланирован с учётом не только сохранения всех социальных выплат, но и реализации планов экономического развития.

По результатам голосования 21 депутат выступил за документ, ещё один народный избранник воздержался. Кроме того, на заседании депутаты рубцовского горсовета приняли решение начинать все следующие сессии с гимна РФ.