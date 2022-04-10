Сбербанк снизил максимальные ставки по потребительским кредитам на 2%

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 19,9%. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%», — говорится в сообщении банка.

Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у клиентов — на небольшие суммы.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — подчеркнул директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.