Слуцкий: Россия обязательно вернётся в Херсон

Решение оставить Херсон оправданно и не необратимо, Россия туда ещё вернётся. Об этом заявил лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Его слова передаёт РИА Новости.

«Отвод войск с правого берега [от Херсона] — вынужденное решение. Правильное. Исходя из того, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Мы обязательно вернёмся», — сказал он в ходе встречи с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

Парламентарий добавил, что есть информация о том, что Украина готова взорвать Каховскую ГЭС, и в таком случае «Херсон окажется затоплен». «Под угрозой будут тысячи и тысячи жизней. С этой точки зрения решение непростое, но оправданное», — отметил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области.