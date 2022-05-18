СМИ: новым флагманом Черноморского флота РФ может стать «Адмирал Макаров»

После гибели военного крейсера «Москва» новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, всего на эту позицию рассматривается три фрегата дальней морской зоны проекта 11356.

«Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — подчеркнул собеседник.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356Р, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова.

Напомним, предыдущий флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул в море в середине апреля. По официальной версии, на борту военного корабля случился пожар.