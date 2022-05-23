Стало известно, сколько человек подали заявки на праймериз ЕР в Барнаульскую гордуму

209 барнаульцев зарегистрировались в качестве участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в городскую думу. Праймериз пройдут с 23 по 29 мая в электронном виде. Основная же кампания запланирована на сентябрь.

Период подачи заявок единороссы продлевали на две недели — до середины мая — в связи с большим количеством желающих. Как напомнил секретарь Алтайского реготделения партии Александр Романенко, в единый день голосования — 11 сентября — в регионе пройдёт самая масштабная муниципальная кампания в стране. В ходе основных выборов будет распределено почти 6000 депутатских мандатов. Обновится состав городских дум и собраний Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.

Выборы в Барнаульскую гордуму проводятся по смешанной системе: 20 одномандатным округам и 20 территориальным группам. Так, средний конкурс на одномандатный округ в краевом центре составляет около 11 человек, на один мандат — 5 человек. Это один из самых высоких показателей по стране.

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Политика Стать еще ближе к людям. Барнаульские единороссы обсудили предвыборную кампанию в гордуму

По мнению секретаря Барнаульского отделения «Единой России» Вячеслава Франка, высокая конкуренция в городе и большое количество беспартийных участников процедуры позволяют сделать вывод о том, что горожан и партию объединяет единое стремление — работать на благо города.

«64% участников предварительного голосования не состоят ни в какой партии, 36% состоят в рядах „Единой России“. По количеству претендентов на округ у нас лидирует Железнодорожный и Центральный районы — округа № 2 и № 20. Отдельно отмечу, что представительницы прекрасной половины Барнаула составляют большинство от общего числа участников голосования. Большой интерес партийная процедура вызвала и у молодого поколения горожан — их 23% из числа участников. Замечу, что всего 15 участников голосования — действующие депутаты гордумы. Предварительное голосование ещё раз показало, что „Единая Россия“ — единственная парламентская партия, которая демонстрирует тенденцию к обновлению. И только „Единая Россия“ советуется с горожанами: исходя из выбора барнаульцев мы сформируем по-настоящему народную команду, готовую работать на благо города», — отметил Франк.

Напомним, регистрация избирателей на праймериз открыта до конца недели — по 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через сайт «Госуслуги». Результаты предварительного голосования будут подведены 31 мая.