Трамп назвал президента США Байдена врагом страны

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу государства Джо Байдена врагом страны за то, что раскритиковал его и его сторонников, назвав их воплощением экстремизма, угрожающим основам американской политической системы.

Трамп отметил, что при действующем сейчас президенте страна «катится в ад».

«Как вы знаете, на этой неделе Джо Байден приехал в Филадельфию (штат Пенсильвания, — прим. ред.), чтобы произнести самую ужасную ненавистническую речь, когда-либо произносимую президентом США. Он оклеветал 75 млн граждан <...> как угрозу демократии и врагов страны. — Это он — враг страны. Враги страны — это он и группа, контролирующая его», — заявил Трамп в Пенсильвании и добавил, что на следующее утро «он забыл о том, что говорил».

Как отмечает ТАСС, на следующий день после речи Байден уточнил, что считает угрозой демократии в США не сторонников своего предшественника, а несогласных с применением насилия для достижения собственных политических целей.