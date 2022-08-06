Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством
Он напомнил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня, — на Нагасаки
6 августа 2022, 14:15, Илья Звягинцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством. Его слова передаёт РИА Новости.
Володин напомнил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня, — на Нагасаки. Он также перечислил ряд других стран, которые столкнулись с американскими военными.
«Вашингтон убил сотни тысяч мирных жителей, исключительно чтобы показать свою мощь и запугать весь мир. На протяжении всей своей истории они основывали политику на колониальных принципах: разоряли, убивали, жили за счёт других стран», — добавил Володин.
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