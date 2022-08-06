Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством. Его слова передаёт РИА Новости.

Володин напомнил, что 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а после, через три дня, — на Нагасаки. Он также перечислил ряд других стран, которые столкнулись с американскими военными.