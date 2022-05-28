Возможны грозы и град. О погоде в Алтайском крае 29 мая
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с
29 мая 2022, 06:02
Кратковременные дожди ожидаются в Алтайском крае днём 29 мая. Местами также пройдут грозы и град. Как напоминает региональный Гидрометцентр, в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.
Так, днём синоптики прогнозируют +20...+25 градусов, местами по востоку до +30°С. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Барнауле — от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.
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