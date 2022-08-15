Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину банкротом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По информации чиновника, собираемые Киевом налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы, а ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов (303 млрд рублей).

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — заключил Володин.

Ранее политик пригрозил Америке возвращением Аляски.