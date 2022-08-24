Зеленский пригрозил отобрать у России Крым «любыми средствами»

Украина вернёт Крым любыми средствами, которые сочтёт правильными, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова передаёт РБК.

«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернём Крым любыми средствами, которые сочтём правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал украинский лидер.

Высказывание уже прокомментировали российские власти. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такие заявления говорят об окончательной потере связи Зеленского с реальностью.

«То ли окончательно теряя связь с реальностью, то ли желая снова повеселить вашингтонских хозяев, Зеленский опустился до громких угроз вернуть Крым „любым способом“, который в Киеве посчитают верным. Какие способы применяет украинский режим, мы хорошо знаем — геноцид, фашизм, терроризм», — отметил чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.