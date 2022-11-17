Зерновую сделку продлят на 120 дней

Участники продуктовой сделки договорились о её продлении на 120 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле, знакомый с ходом переговоров.

«Да, согласились», — ответил собеседник агентства на вопрос, принято ли окончательное решение. Позднее эту информацию подтвердил и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что сделка, которая заканчивалась 19 ноября, подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

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Политика Россия возобновляет участие в зерновой сделке

7 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что лишь небольшую часть этих продуктов экспортируют в бедные страны. В свою очередь, глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заметил, что большая часть судов, которые перевозят украинскую пшеницу, направляются в порты Европы.