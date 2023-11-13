Полный джингл белс. Праздничное настроение в магазинах Барнаула

Первые игрушки на прилавках появились в столице края месяц назад

13 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Новый год – 2024 в магазинах / Фото: amic.ru

Первыми, кто начинает создавать праздничную атмосферу в городе (помимо снега), – это, конечно, магазины. Новогодние игрушки и украшения появились на витринах в столице края еще в первой половине октября. Иногда даже кажется, что продавцы соревнуются, кто раньше выставит новогоднюю атрибутику.



Впрочем, кто-то с нетерпением ждет время волшебства и чудес, а праздничная атмосфера вокруг – лишний повод вопреки всему поверить в сказку и добро.