Полный джингл белс. Праздничное настроение в магазинах Барнаула
Первые игрушки на прилавках появились в столице края месяц назад
13 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Новый год – 2024 в магазинах / Фото: amic.ru
Первыми, кто начинает создавать праздничную атмосферу в городе (помимо снега), – это, конечно, магазины. Новогодние игрушки и украшения появились на витринах в столице края еще в первой половине октября. Иногда даже кажется, что продавцы соревнуются, кто раньше выставит новогоднюю атрибутику.
Впрочем, кто-то с нетерпением ждет время волшебства и чудес, а праздничная атмосфера вокруг – лишний повод вопреки всему поверить в сказку и добро.
08:56:02 13-11-2023
Первое предложение уберите из заголовка.
10:27:10 13-11-2023
Да уж продавайте НГ продукцию круглый год и новогоднее настроение будет у всех даже летом... Обесценилось это самое настроение из-за таких продавцов. В стране советов к НГ готовились с 15-го декабря и все всё успевали, и договориться, и закупиться, и ,потом, напиться)))
13:02:35 13-11-2023
С такой погодой не Jingle Bells, а Summertime в голову приходит!