Полосу препятствий для школьников нашли в барнаульских новостройках
Дети вынуждены ходить на учебу по камням и среди экскаваторов
17 октября 2023, 17:03, ИА Амител
Кадр из видео
Жители барнаульских новостроек пожаловались на то, что их дети вынуждены ходить в школу через полосу препятствий. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам горожан, на улице 65 лет Победы коммунальщики устроили раскопки, из-за которых школьники ходят по грязи, булыжникам, нередко рядом с работающей спецтехникой.
Люди отмечают, что это единственный путь для учеников, так что им приходится рисковать.
Ранее барнаульцы рассказали о стае бездомных собак, захвативших детскую площадку.
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