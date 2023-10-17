Полосу препятствий для школьников нашли в барнаульских новостройках

Дети вынуждены ходить на учебу по камням и среди экскаваторов

17 октября 2023, 17:03, ИА Амител

Кадр из видео

Жители барнаульских новостроек пожаловались на то, что их дети вынуждены ходить в школу через полосу препятствий. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, на улице 65 лет Победы коммунальщики устроили раскопки, из-за которых школьники ходят по грязи, булыжникам, нередко рядом с работающей спецтехникой.

Люди отмечают, что это единственный путь для учеников, так что им приходится рисковать.

Ранее барнаульцы рассказали о стае бездомных собак, захвативших детскую площадку.