Россиянам может грозить штраф за подключение к соседскому Wi-Fi

Ответственность наступает за сам факт взлома

25 февраля 2026, 16:05, ИА Амител

Подключение к незапароленной Wi-Fi-сети не влечет юридической ответственности. Но если это сопровождается попыткой взлома пароля, нарушителя могут привлечь за незаконное вмешательство в работу сети. За такие действия предусмотрены штрафы, сообщил Вадим Виноградов, доктор юридических наук и декан юридического факультета НИУ ВШЭ, в интервью RT.

«Несанкционированный доступ к сети может привести к блокировке, удалению или копированию данных, а также к нарушению работы сети или компьютера. В таком случае нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей, также возможны исправительные работы или лишение свободы», — предупредил Виноградов.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, важно установить его личность и способ доступа к сети. Это можно сделать с помощью признаков подбора пароля, специальных программ, изменения настроек роутера и других технических улик. Они позволяют определить время, место и пользователя.

Виноградов порекомендовал россиянам создавать сложные пароли для защиты роутеров, а не использовать стандартные. Также он посоветовал применять современные протоколы шифрования, такие как WPA2 или WPA3, и обновлять программное обеспечение роутера.

