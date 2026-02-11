Активируйте двухфакторную аутентификацию, обновляйте ПО и будьте внимательны при выборе сети

11 февраля 2026

Общественный Wi-Fi* давно стал привычным инструментом для общения, работы и быстрых онлайн-задач. Однако вместе с удобством растут и киберриски. Эксперты МТС собрали простые рекомендации, которые помогут сохранить личные данные и пользоваться открытыми сетями безопасно.

Простые шаги для защиты данных

Специалисты советуют начать с базовых настроек безопасности. Один из ключевых инструментов — двухфакторная аутентификация. Ее стоит активировать в банковских сервисах, электронной почте и социальных сетях. Даже если злоумышленники узнают пароль, дополнительный код входа поможет сохранить доступ к аккаунтам.

Не менее важно регулярно обновлять операционную систему и установленные приложения. Новые версии программ закрывают уязвимости, улучшают стабильность работы и усиливают защиту устройства. Автоматическое обновление позволяет не пропускать важные изменения и снижает риск заражения.

Отдельное внимание эксперты уделяют сервисам безопасности. Такие решения помогают фильтровать нежелательный контент, блокировать подозрительные звонки и спам, предупреждать о фишинговых страницах и потенциально опасных сайтах.

Как не попасться на поддельную сеть

Еще одна рекомендация касается выбора точки доступа. Мошенники нередко создают фальшивые Wi-Fi-сети с похожими названиями. Пользователям советуют внимательно проверять написание, обращать внимание на лишние символы и при необходимости уточнять данные у сотрудников заведения.

Гаджеты часто подключаются к известным сетям автоматически. Это может быть небезопасно. Лучше удалять публичные сети из памяти устройства и выключать Wi-Fi, когда он не используется.

