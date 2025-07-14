Пора отдохнуть. Жители Алтайского края рассказали, сколько потратят на отпуск
Основная часть планируемых отпускных расходов направляется на еду
14 июля 2025, 07:00, ИА Амител
42% жителей Алтайского края потратили на летний отпуск в 2025 году от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".
Специалисты сервиса опросили сотрудников алтайских компаний – за сколько месяцев они откладывают на отпуск и сколько тратят в этом году. Опрос проводился с 23 июня по 7 июля среди 2150 человек в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах России, в том числе и в Алтайском крае.
Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают за 1–3 месяца – 18% опрошенных, за 3–6 месяцев – 25%, за 6–9 месяцев – 17%. 25% начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаются из предыдущего. У остальных опрошенных нет нужды откладывать деньги.
Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят:
- менее 50 000 рублей – 31%;
- от 50 до 100 тысяч рублей – 42%;
- от 100 до 200 тысяч рублей – 18%;
- от 200 до 300 тысяч рублей – 5%;
- от 300 до 500 тысяч рублей – 3%;
- от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – 1%.
Основная часть планируемых отпускных расходов, 68%, направляется на еду – рестораны, кафе, экзотические продукты. Также довольно много, 58%, направляют средства на экскурсии – гиды, прогулки по воде, поездки в соседние города и туристические объекты. Еще 56% занимает проживание – аренда номера, квартиры (56%). Также значительная часть трат – это шопинг (52%), развлечения (49%), сувениры и презенты (40%). Кроме этого, опрошенные тратятся на спа и уход за собой: посещение салонов красоты, спа-центров, массажные процедуры (18%) и аренду транспорта: автомобили, мопеды, велосипеды, гидроциклы (9%).
09:05:47 14-07-2025
грусть и тоска.
судя по ценнику - на диване с пивасиком в обнимку.
09:30:35 14-07-2025
"Доктор, я вот только раз за ночь могу, а мой сосед говорит что не меньше десяти. Что делать?" Д.- "Ну и вы говорите"
10:07:10 14-07-2025
Нужно ехать туда где хотя бы интернет работает, цивилизацию потрогать. Докатились...
11:18:39 14-07-2025
все отпускные уйдут на ремонт всего подряд: авто квартира зубы, покупку новых шмоток и сентябрь будем сосать лапу...
11:42:00 14-07-2025
Во реклама отдыхов, навязчивость та еще. Дома на диване сондюком. Фрукты, ром и кола есть в любой Пятерочке
17:18:44 14-07-2025
Гость (11:42:00 14-07-2025) Во реклама отдыхов, навязчивость та еще. Дома на диване сонд... Ну здрасьте... А что тогда постить в запрещенограме?