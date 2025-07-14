Пора отдохнуть. Жители Алтайского края рассказали, сколько потратят на отпуск

Основная часть планируемых отпускных расходов направляется на еду

14 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

42% жителей Алтайского края потратили на летний отпуск в 2025 году от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".

Специалисты сервиса опросили сотрудников алтайских компаний – за сколько месяцев они откладывают на отпуск и сколько тратят в этом году. Опрос проводился с 23 июня по 7 июля среди 2150 человек в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах России, в том числе и в Алтайском крае.

Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают за 1–3 месяца – 18% опрошенных, за 3–6 месяцев – 25%, за 6–9 месяцев – 17%. 25% начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаются из предыдущего. У остальных опрошенных нет нужды откладывать деньги.

Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят:

менее 50 000 рублей – 31%;

от 50 до 100 тысяч рублей – 42%;

от 100 до 200 тысяч рублей – 18%;

от 200 до 300 тысяч рублей – 5%;

от 300 до 500 тысяч рублей – 3%;

от 500 тысяч до 1 миллиона рублей – 1%.

Основная часть планируемых отпускных расходов, 68%, направляется на еду – рестораны, кафе, экзотические продукты. Также довольно много, 58%, направляют средства на экскурсии – гиды, прогулки по воде, поездки в соседние города и туристические объекты. Еще 56% занимает проживание – аренда номера, квартиры (56%). Также значительная часть трат – это шопинг (52%), развлечения (49%), сувениры и презенты (40%). Кроме этого, опрошенные тратятся на спа и уход за собой: посещение салонов красоты, спа-центров, массажные процедуры (18%) и аренду транспорта: автомобили, мопеды, велосипеды, гидроциклы (9%).