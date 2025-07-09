4600 рублей в сутки. Алтай вошел в тройку регионов с самыми дешевыми дачами для туристов

Дачи в Горном оказались одними из самых доступных в стране

09 июля 2025, 12:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Республике Алтай количество бронирований дач на лето 2025 года выросло на 311% по сравнению с 2024-м. В среднем арендовать дачу в регионе можно за 4600 рублей в сутки, следует из результатов исследования "Авито Путешествий".

По данным аналитиков, в целом по стране этим летом россияне в два с половиной раза чаще бронируют посуточные дачи, чем в том же сезоне 2024-го. В тройку самых популярных направлений на июнь-август вошли Дагестан (15% от всех забронированных по России на лето дач), Карелия (13%) и Крым (11%).

"Среди наиболее популярных регионов у путешественников сильнее всего количество бронирований дач за год выросло в Псковской области (в 7,3 раза), Республике Алтай (в 4,1 раза), Саратовской (в 4 раза) и Самарской (в 3,9 раза) областях, Крыму (в 3,4 раза), Московской (в 3,3 раза) и Калининградской (в 3,2 раза) областях", – сказано в результатах исследования.

Источник: "Авито Путешествия"

Предложение по посуточной аренде дач в России летом 2025 года выросло на 18% по сравнению с прошлым летом. Рост зафиксировали в 19 из 20 популярных регионов. А самые низкие цены на дачи оказались в Псковской (3800 рублей в сутки), Ярославской (4300 рублей) областях и Республике Алтай (4600 рублей).

Средняя длительность проживания и число отдыхающих на дачах в среднем по стране – четыре ночи и четыре гостя, отмечают авторы работы.