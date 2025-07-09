4600 рублей в сутки. Алтай вошел в тройку регионов с самыми дешевыми дачами для туристов
Дачи в Горном оказались одними из самых доступных в стране
09 июля 2025, 12:50, ИА Амител
В Республике Алтай количество бронирований дач на лето 2025 года выросло на 311% по сравнению с 2024-м. В среднем арендовать дачу в регионе можно за 4600 рублей в сутки, следует из результатов исследования "Авито Путешествий".
По данным аналитиков, в целом по стране этим летом россияне в два с половиной раза чаще бронируют посуточные дачи, чем в том же сезоне 2024-го. В тройку самых популярных направлений на июнь-август вошли Дагестан (15% от всех забронированных по России на лето дач), Карелия (13%) и Крым (11%).
"Среди наиболее популярных регионов у путешественников сильнее всего количество бронирований дач за год выросло в Псковской области (в 7,3 раза), Республике Алтай (в 4,1 раза), Саратовской (в 4 раза) и Самарской (в 3,9 раза) областях, Крыму (в 3,4 раза), Московской (в 3,3 раза) и Калининградской (в 3,2 раза) областях", – сказано в результатах исследования.
Предложение по посуточной аренде дач в России летом 2025 года выросло на 18% по сравнению с прошлым летом. Рост зафиксировали в 19 из 20 популярных регионов. А самые низкие цены на дачи оказались в Псковской (3800 рублей в сутки), Ярославской (4300 рублей) областях и Республике Алтай (4600 рублей).
Средняя длительность проживания и число отдыхающих на дачах в среднем по стране – четыре ночи и четыре гостя, отмечают авторы работы.
12:59:48 09-07-2025
у них там с погодой лучше чем тут?
а то чёто лета и не было пока особо.
14:09:55 09-07-2025
Musik (12:59:48 09-07-2025) у них там с погодой лучше чем тут?а то чёто лета и не бы... где это лета не было?! на Алтае?? я тут живу более 40 лет и с каждой весной всё жарче погода, всё слякотнее зимы. Лето наоборот жаркое и ужасное, как не Сибирь. у нас соседи дачу купили за 1,8 млн и через год продали за 3 млн! в пригороде участки дорогущщие. Мода на автокэмпы и автодома не зря пошла, тк за самый простой угол на природе цены от 6000 сутки. а чтобы такие условия как в автодоме - то номер от 20 000 сутки или заказывать в марте чтоб цена была более -менее
14:46:08 09-07-2025
Гость (14:09:55 09-07-2025) где это лета не было?! на Алтае?? я тут живу более 40 лет и ... было стабильно +25 в течении 1,5 недель в 2025?
да, офигеть, жаркое и ужасное лето. я загарный крем ни разу не использовал, так и стоит на всяк случ.
18:46:18 09-07-2025
4600 за сутки? С ума посходили или жадность давит... За что такие деньги?
11:02:43 10-07-2025
Гость (18:46:18 09-07-2025) 4600 за сутки? С ума посходили или жадность давит... За что ... Купи участок и попробуй что-нибудь построить. Например забор. Удивишься. 4500 руб. - это 1 погонный метр "дешевого" профлиста, а еще воротины и калитка. Больше полуляма на заборчик на 6 соток. А потосле установки у тебя ничего не изменится, только будет забор. Еще сделать нужно все остальное. После чего еще раз посмотри на данные цены.
22:06:29 09-07-2025
Мы снимаем дом во Франции на лазурном побережье. До моря 20 метров. Песчаный пляж. 2 этажа , 2 спальни, 2 душа и туалета. 63000 рублей за неделю.
10:44:28 10-07-2025
Гость (22:06:29 09-07-2025) Мы снимаем дом во Франции на лазурном побережье. До моря 20 ... надо бы вам попробовать мешки ворочать. можно прям в Барнауле, не выезжая во Францию.
20:04:19 11-07-2025
Гость (10:44:28 10-07-2025) надо бы вам попробовать мешки ворочать. можно прям в Барнаул... А, как это связано?
11:19:50 12-07-2025
Пятый колонист (20:04:19 11-07-2025) А, как это связано?... трындеть не мешки ворочать. все просто.