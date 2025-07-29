Портфель факторинга для малого и среднего бизнеса в Алтайском крае нарастил ПСБ

Рост произошел во многом благодаря онлайн финтех-решению

29 июля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGrX3Gt

Бизнесмен / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

ПАО "Банк ПСБ" по итогам июня 2025 года в Алтайском крае увеличил объём своего портфеля факторинга на 60% по сравнению с началом года. На рост спроса значительно повлияло внедрение онлайн-факторинга с лимитом до 500 млн рублей. Это финтех-решение позволяет предпринимателям получать решение от банка всего за 15 минут.

Основную часть портфеля составляет агентский факторинг – около 90%. Этот продукт активно используют средние и крупные компании, работающие с многочисленными поставщиками. Среди них – предприятия оптовой торговли, а также нефте- и зернотрейдеры, а также сельхозпроизводители.

"Малый бизнес чаще ориентируется на классические финансовые продукты, учитывая потребности в отсрочке платежа. При этом факторинг позволяет компаниям не увеличивать долговую нагрузку и избежать кассовых разрывов между покупателями и поставщиками. Такой подход наилучшим образом отвечает запросу со стороны компаний малого и среднего бизнеса Алтайского края", – пояснила директор Алтайского филиала ПСБ Ольга Ермолова.

Продукты факторинга составляют треть кредитного портфеля клиентов ПСБ в сегменте МСП. Среди клиентов банка – производители продуктов питания, зернотрейдеры, нефтетрейдеры, а также торговые и транспортные компании.

Как ранее сообщал amic.ru, существенно вырос в ПСБ и объем денежных средств на срочных вкладах физлиц (+86% к 2024 году). Спрос на эти банковские продукты объясняется их доходностью.

ПАО "Банк ПСБ", Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия).

Реклама