Порядка 360 автозаправок закрылись за два месяца в России на фоне дефицита топлива

Больше всего проблемы затронули Южный федеральный округ

25 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России закрылось около 360 автозаправочных станций на фоне дефицита топлива. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные отраслевых объединений.

Наиболее остро ситуация проявилась на юге страны, где количество работающих АЗС сократилось на 14%. В Крыму и Севастополе число заправок уменьшилось почти наполовину.

Тем временем на бирже зафиксированы новые ценовые максимумы: литр бензина АИ-92 стоит 73,6 рубля, АИ-95 – 79,3 рубля.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что перебои связаны со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россиян предупредили о подорожании бензина в октябре "без ценового шока"

Ситуацию усиливают производственные и логистические ограничения
Avatar Picture
Гость

17:19:13 25-09-2025

Зачем нам эта информация? Засекретить и дело с концом.

Avatar Picture
Гость

17:35:52 25-09-2025

Гость (17:19:13 25-09-2025) Зачем нам эта информация? Засекретить и дело с концом.... Дело с концом это про Макрона и его мужа.
А тут про бензин.

Avatar Picture
Гость

17:20:13 25-09-2025

Виновата Пугачёва!

Avatar Picture
Гость

17:35:15 25-09-2025

А что повлияло на снижение объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах?

Avatar Picture
Гость

17:38:59 25-09-2025

Газа не хватает, бензина дефицит, что за новости пошли?

Avatar Picture
Александр

20:57:39 25-09-2025

Все за бугор-бабло надо...

Avatar Picture
Еж

08:18:31 26-09-2025

Ежу понятно, что это связано с атаками на нефтебазы.

Avatar Picture
Гость

12:53:20 26-09-2025

Валюта нужна, вот и продается все по дешёвке за бугор. Производств то своих нет! А ЦБ разрешает напечатать столько рублей, сколько валюты выручили. Спасибо МВФ. и написанной для нас конституции врагами 30 лет назад.

