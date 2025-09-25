Порядка 360 автозаправок закрылись за два месяца в России на фоне дефицита топлива

Больше всего проблемы затронули Южный федеральный округ

25 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России закрылось около 360 автозаправочных станций на фоне дефицита топлива. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные отраслевых объединений.

Наиболее остро ситуация проявилась на юге страны, где количество работающих АЗС сократилось на 14%. В Крыму и Севастополе число заправок уменьшилось почти наполовину.

Тем временем на бирже зафиксированы новые ценовые максимумы: литр бензина АИ-92 стоит 73,6 рубля, АИ-95 – 79,3 рубля.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что перебои связаны со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.