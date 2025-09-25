Порядка 360 автозаправок закрылись за два месяца в России на фоне дефицита топлива
Больше всего проблемы затронули Южный федеральный округ
В России закрылось около 360 автозаправочных станций на фоне дефицита топлива. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные отраслевых объединений.
Наиболее остро ситуация проявилась на юге страны, где количество работающих АЗС сократилось на 14%. В Крыму и Севастополе число заправок уменьшилось почти наполовину.
Тем временем на бирже зафиксированы новые ценовые максимумы: литр бензина АИ-92 стоит 73,6 рубля, АИ-95 – 79,3 рубля.
Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что перебои связаны со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
17:19:13 25-09-2025
Зачем нам эта информация? Засекретить и дело с концом.
17:35:52 25-09-2025
Гость (17:19:13 25-09-2025) Зачем нам эта информация? Засекретить и дело с концом.... Дело с концом это про Макрона и его мужа.
А тут про бензин.
17:20:13 25-09-2025
Виновата Пугачёва!
17:35:15 25-09-2025
А что повлияло на снижение объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах?
17:38:59 25-09-2025
Газа не хватает, бензина дефицит, что за новости пошли?
20:57:39 25-09-2025
Все за бугор-бабло надо...
08:18:31 26-09-2025
Ежу понятно, что это связано с атаками на нефтебазы.
12:53:20 26-09-2025
Валюта нужна, вот и продается все по дешёвке за бугор. Производств то своих нет! А ЦБ разрешает напечатать столько рублей, сколько валюты выручили. Спасибо МВФ. и написанной для нас конституции врагами 30 лет назад.